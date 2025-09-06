Hadise'den dergi kapağında cesur tarz

Cesur sahne kıyafetleri ve iddialı danslarıyla sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı Hadise, geçtiğimiz haftalarda yoğun temposu nedeniyle gözyaşlarını tutamadığı anlarla konuşulmuştu. Eleştirilerin odağındaki Hadise, bu kez L'Officiel Türkiye'nin yeni sayısının kapak yüzü oldu.

Ünlü şarkıcı Hadise, moda dünyasında da adından söz ettirmeye devam ediyor. L'Officiel Türkiye için kamera karşısına geçen Hadise, siyah iç çamaşırı ve gri kürk detaylı kombiniyle objektiflere poz verdi. Çekimden yansıyan kareler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Gri tonlarındaki uzun kürk montunu siyah iç çamaşırı ve yüksek topuklu ayakkabılarla tamamlayan Hadise, güçlü ve cesur bir imaj sergiledi. İddialı tarzıyla dikkatleri üzerine çeken şarkıcının kapak çekiminden kareleri hayranları tarafından kısa sürede etkileşim aldı.