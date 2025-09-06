Haberler

Hadise'den dergi kapağında cesur tarz

Hadise'den dergi kapağında cesur tarz
Hadise'den dergi kapağında cesur tarz
Sahne kostümleri ve iddialı danslarıyla adından sıkça söz ettiren Hadise, bu kez moda dünyasında öne çıktı. Bir derginin yeni sayısının kapak yüzü olan şarkıcı, gri kürk ve cesur tarzıyla verdiği pozlarla sosyal medyada dikkatleri üzerine çekti.

Cesur sahne kıyafetleri ve iddialı danslarıyla sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı Hadise, geçtiğimiz haftalarda yoğun temposu nedeniyle gözyaşlarını tutamadığı anlarla konuşulmuştu. Eleştirilerin odağındaki Hadise, bu kez L'Officiel Türkiye'nin yeni sayısının kapak yüzü oldu.

Hadise'den dergi kapağında cesur tarz

Ünlü şarkıcı Hadise, moda dünyasında da adından söz ettirmeye devam ediyor. L'Officiel Türkiye için kamera karşısına geçen Hadise, siyah iç çamaşırı ve gri kürk detaylı kombiniyle objektiflere poz verdi. Çekimden yansıyan kareler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Gri tonlarındaki uzun kürk montunu siyah iç çamaşırı ve yüksek topuklu ayakkabılarla tamamlayan Hadise, güçlü ve cesur bir imaj sergiledi. İddialı tarzıyla dikkatleri üzerine çeken şarkıcının kapak çekiminden kareleri hayranları tarafından kısa sürede etkileşim aldı.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
çok cesur hiç korkmuyor

