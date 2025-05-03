Hadise'den cesur yaz açılışı: Üstsüz pozuyla kamera karşısına geçti

Hadise'den cesur yaz açılışı: Üstsüz pozuyla kamera karşısına geçti
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Magazin dünyasının gözde ismi Hadise, hem özel hayatıyla hem de sahne performanslarıyla gündem yaratmaya devam ediyor. Aşk hayatında fırtınalı bir dönemi geride bırakan ünlü şarkıcı, bu kez cesur sosyal medya paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.

Son dönemlerde Esas Oğlan dizisinin yönetmeni Şenol Sönmez ile yaşadığı aşkla konuşulan Hadise'nin ilişkisinin bittiği iddia edildi. Magazin kulislerinde dolaşan söylentilere göre, Hadise ve Sönmez arasında kıskançlık krizleri yaşandı. İkilinin, Hadise'nin geçmişteki bazı açıklamaları ve sahne şovları nedeniyle sık sık tartıştığı öne sürülüyor. Tartışmaların büyümesiyle, Hadise ilişkiye nokta koydu.

CESUR KARE

Aşk defterini kapatan Hadise, kendine yeni bir sayfa açtı. Bu defa aşk değil, özgürlük ön planda. Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımla adeta "Yaz benimle başlar!" dedi. Üstsüz bikinili pozunu paylaşan Hadise, takipçilerinden dakikalar içinde binlerce beğeni ve yorum aldı.

Hadise'den cesur yaz açılışı: Üstsüz pozuyla kamera karşısına geçti

Ancak bu pozun asıl dikkat çeken yanı, altına yazdığı anlam yüklü mesajdı: "Başkalarıyla aynı yolu izlemediğin için sana kaybolmuş diyecekler. Varsın ne isterlerse desinler. Onların istediği rolü oynamak zorunda değilsin. Kendi rolünü yarat bu dünyada." Şarkıcının bu sözleri, hem sona eren ilişkiye hem de kamuoyundaki eleştirilere karşı bir duruş olarak yorumlandı. Hadise, sonra ise bikinili pozuyla takipçilerinin karşısına çıktı.

Hadise'den cesur yaz açılışı: Üstsüz pozuyla kamera karşısına geçti

İbrahim Çelik
İbrahim Çelik
Haberler.com - Magazin
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıyunussbayern:

rspu seni

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