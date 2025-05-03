Hadise'den cesur yaz açılışı: Üstsüz pozuyla kamera karşısına geçti

Son dönemlerde Esas Oğlan dizisinin yönetmeni Şenol Sönmez ile yaşadığı aşkla konuşulan Hadise'nin ilişkisinin bittiği iddia edildi. Magazin kulislerinde dolaşan söylentilere göre, Hadise ve Sönmez arasında kıskançlık krizleri yaşandı. İkilinin, Hadise'nin geçmişteki bazı açıklamaları ve sahne şovları nedeniyle sık sık tartıştığı öne sürülüyor. Tartışmaların büyümesiyle, Hadise ilişkiye nokta koydu.

CESUR KARE

Aşk defterini kapatan Hadise, kendine yeni bir sayfa açtı. Bu defa aşk değil, özgürlük ön planda. Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımla adeta "Yaz benimle başlar!" dedi. Üstsüz bikinili pozunu paylaşan Hadise, takipçilerinden dakikalar içinde binlerce beğeni ve yorum aldı.

Ancak bu pozun asıl dikkat çeken yanı, altına yazdığı anlam yüklü mesajdı: "Başkalarıyla aynı yolu izlemediğin için sana kaybolmuş diyecekler. Varsın ne isterlerse desinler. Onların istediği rolü oynamak zorunda değilsin. Kendi rolünü yarat bu dünyada." Şarkıcının bu sözleri, hem sona eren ilişkiye hem de kamuoyundaki eleştirilere karşı bir duruş olarak yorumlandı. Hadise, sonra ise bikinili pozuyla takipçilerinin karşısına çıktı.