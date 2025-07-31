Hadise çok konuşulan şovları hakkında sessizliğini bozdu

Hadise çok konuşulan şovları hakkında sessizliğini bozdu
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Harbiye konserinde sahne şovlarıyla gündem olan Hadise, sessizliğini Justin Timberlake konseri öncesi bozdu. Performansına yönelik eleştirilere, "Kim ne derse desin, kim ne konuşursa konuşsun" diyerek yanıt veren ünlü şarkıcı, tarzından ödün vermeyeceğini açıkça ortaya koydu.

Pop müziğin sevilen ismi Hadise, geçtiğimiz hafta Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde üst üste verdiği iki konserle hem enerjisi hem de sahne performansıyla gündeme damga vurmuştu. Özellikle ikinci gece siyah transparan mini elbisesi ve dikkat çeken sandalye koreografisiyle çok konuşulan Hadise, sahne şovları üzerinden sosyal medyada ikiye bölünmüştü. "Erotik dans" yorumlarının hedefi olan şarkıcı, şimdi eleştirilere verdiği net yanıtla yeniden gündemde.

Hadise çok konuşulan şovları hakkında sessizliğini bozdu

SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Ünlü şarkıcı, son olarak Justin Timberlake'in konserinde ortaya çıktı. Konsere katılmadan önce basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hadise'ye, son dönemde çok konuşulan sahne performansları hatırlatıldı. "Sahne şovlarınız çok konuşuluyor. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz?" sorusu yöneltilen şarkıcının yanıtı kısa ve netti, "Ben işimi yapıyorum, sahnede kendim oluyorum. Kim ne derse desin, kim ne konuşursa konuşsun"

Bu ifadeyle eleştiriler karşısında geri adım atmayacağını gösteren Hadise, sahne tarzını savunmayı sürdürdü. "Biz senin sesin için geliyoruz, erotik dansın için değil" gibi yorumlarla hedef alınan şarkıcı, tarzına sahip çıkarak mesajını doğrudan verdi.

Hadise çok konuşulan şovları hakkında sessizliğini bozdu

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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