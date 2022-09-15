Hadise... BOŞANMA DAVASI AÇTI!
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4 ay önce evlenen Hadise ile Mehmet Dinçerler cephesinde sular durulmuyor. Mehmet Dinçerler'in alyansını takmaması ve Hadise'nin 'Küçük Bir Yol' şarkısında gözyaşlarını tutaması ilişki bitti haberlerini beraberinde getirmişti. İddiaya göre Hadise evliliği sona erdirmek için harekete geçti.
Şarkıcı Hadise, dört ay önce evlendiği Mehmet Dinçerler'den boşanmak için dava açtı.
İş insanı Mehmet Dinçerler'le geçen yıl ağustos ayında aşkını ilan edip, dört ay önce Çırağan Sarayı'nda dünyaevine giren Hadise, dün Beykoz Adliyesi'nde boşanma davası açtı.
DİNÇERLER'DEN YANIT GECİKMEDİ
Hadise'nin bu hamlesine Mehmet Dinçerler'den yanıt gecikmedi. Mehmet Dinçerler, Instagram'da eşi Hadise ile olan tüm fotoğraflarını sildi.
Kaynak: Magazinkolik / Magazin