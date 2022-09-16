Hadise sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamayla Mehmet DinÃ§erler'den boÅŸanacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu. YazdÄ±ÄŸÄ± notta "AnlaÅŸarak sonlandÄ±ramadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iÃ§in" ifadesini kullanmasÄ± dikkat Ã§ekti.Mehmet DinÃ§erler'in, boÅŸanma kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Hadise'den tÃ¼m takÄ±larÄ± ve evlilik teklifi ettiÄŸi 3 milyon TL'lik yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼ de geri istediÄŸi iddia edildi.BÃ¼tÃ¼n bu iddialarÄ±n ardÄ±ndan Mehmet DinÃ§erler sessizliÄŸini bozdu."ÅžAHSIMA YAPILAN YAKIÅžTIRMALAR YAKIÅžIKSIZ"DinÃ§erler, "ÅžahsÄ±ma yapÄ±lan yakÄ±ÅŸtÄ±rmalar haksÄ±zlÄ±k. Ä°liÅŸkimiz sÃ¼resince Hadise'nin sanat hayatÄ±nÄ± en Ã§ok destekleyen kiÅŸi bendim. Konserlerini ailemle birlikte en Ã¶nden gururla izledim. O yÃ¼zden ortaya atÄ±lan iddialar beni ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±.EvliliÄŸimizi sonlandÄ±rma kararÄ± ortak gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼zdÃ¼r. Hadise'den hiÃ§bir talebim olmamÄ±ÅŸtÄ±r. Kendi dÃ¼nyama dÃ¶nmek adÄ±na herkesten saygÄ± rica ediyorum" dedi.ESKÄ° TWEETLERÄ° OLAY OLDUBÃ¼tÃ¼n bu yaÅŸananlarÄ±n ardÄ±ndan Mehmet DinÃ§erler'in eski tweetleri sosyal medyada gÃ¼ndem oldu. DinÃ§erler, sosyal medya hesaplarÄ±nÄ± kapatmak zorunda kaldÄ±.Ä°ÅžTE O TWEETLER...