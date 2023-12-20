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Haberler.com, Gelin Damat Dergisi Ödül Töreni'nde Yılın Haber Sitesi seçildi

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20. yılını kutlayan Gelin Damat Dergisi, düzenlediği törende sanat, siyaset, cemiyet ve iş dünyasından değerli isimlere ödül verdi. Gecede Yılın Haber Sitesi Ödülü'nü ise Haberler.com aldı.

Gelin Damat Dergisi tarafından Ferhat Muğurtay organizatörlüğünde gerçekleşen Gelin Damat Dergisi Ödül töreni Fuat Paşa Yalısı'nda görkemli bir törenle gerçekleşti. Pınar Altuğ Atacan ve Burak Törün'ün sunuculuk yaptığı gecede Haberler.com da Yılın Haber Sitesi Ödülü'nün sahibi oldu.

HABERLER.COM'A BİR ÖDÜL DAHA

Gelin Damat Dergisi'nin 20. yılını kutladığı gecede birçok kategoride ödüller verilirken Haber'>haber kategorisinde Yılın Haber Sitesi Ödülü'nü Haberler.com'un oldu. Törene katılan Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur'a ödülünü İstanbul Milletvekili Serkan Bayram takdim etti.

Haberler.com, Gelin Damat Dergisi Ödül Töreni'nde Yılın Haber Sitesi seçildi

ÖDÜLLER DAĞITILDI

Sanat, siyaset, cemiyet ve ünlü isimlerin katıldığı gecede mesleki başarı kategorisinde Zahide Yetiş, Muammer Ketenci, Ece Gürsel, Ece Pirim, Şebnem Schaefer, Pınar Eliçe, Pınar Bent, Nur Ertürk, Berna Tan, Fatih Ömercikoğlu ödüllerini alırken, Alona Kral, Gamze Balım, Nazgül Attokurova ve Hande Aras'a Gelin Damat Fashion Day Modeli ödülleri verildi. Başarılı iş kadını kategorisinde Türkan Şerbetçi ödül alırken, sosyal sorumluluk alanında, Lösemili Çocuklar Vakfı (Lösev), Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV)ve Buğday Tanesi filmi ile Milletvekili Av. Serkan Bayram ödüllerin sahibi oldular.

Haberler.com, Gelin Damat Dergisi Ödül Töreni'nde Yılın Haber Sitesi seçildi

Ecem Altan
Ecem Altan
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Bedia Teymur Pınar Altuğ Medya Magazin Güncel Haberler

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