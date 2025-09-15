Haber Bahane'de Seren Serengil'den İtiraflar: Siyaset, Müzik ve Özel Hayat Açıklamaları

Haberler

Seren Serengil, Haberler.com ekranlarında Gökay Kalaycıoğlu'nun sunduğu Haber Bahane programında samimi açıklamalar yaptı. "Söylemezsem Olmaz programında hiç olmamalıydım" diyerek televizyon geçmişini eleştiren Serengil, İYİ Parti'den teklif aldığını ve siyasete girmek istediğini açıkladı. Eski eşi Cengiz İmren ile yeni bir şarkı yaptığını da duyurdu.

"SÖYLEMEZSEM OLMAZ PROGRAMINDA HİÇ OLMAMALIYDIM"

Magazin dünyasının ünlü ismi Seren Serengil, Haberler.com ekranlarında Gökay Kalaycıoğlu'nun sunduğu Haber Bahane programında geçmişine dair samimi itiraflarda bulundu. Televizyon kariyerinde bazı projeler için pişmanlıklarını dile getiren Serengil, "Cengiz Semercioğlu'ndan sonra bir başka kanalda gazeteci olmayan kişilerle magazin programına devam etmemeliydim" diyerek özeleştiri yaptı. Özellikle Söylemezsem Olmaz programına katılmasının büyük bir hata olduğunu vurguladı.

"SİYASETE GİRMEK İSTEMEMİN TEK NEDENİ, TOPLUMUN İHTİYAÇLARIDIR"

Sanatçı, programda siyasetle ilgili de dikkat çekici açıklamalarda bulundu. İYİ Parti'den teklif aldığını dile getiren Serengil, siyasete girmek istemesinin tek sebebini "Bizim istediklerimizi tamamen yansıtabilen kişilerin olmaması" sözleriyle açıkladı. Toplumun ihtiyaçlarını dile getirmek ve temsil etmek istediğini belirten Serengil, siyaset gündemine dair çıkışıyla da dikkatleri üzerine çekti.

"ESKİ EŞİM CENGİZ İMREN İLE 'YENİDEN BARIŞALIM' ŞARKISI YAPIYORUZ"

Özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulunan Seren Serengil, eski eşi Cengiz İmren ile "Yeniden Barışalım" adlı bir şarkı yaptıklarını açıkladı. Bu düet projesine sevgilisinin tepki gösterdiğini de dile getiren sanatçı, "Erkek arkadaşım 'Ne gerek var?' dedi" ifadelerini kullandı. Çocukluk yıllarındaki aile travmalarını da paylaşan Serengil, "Annem aldatıldığı için mutsuz bir kadınla büyüdüm" dedi. Ayrıca hayvan haklarına da değinerek, sokak hayvanlarının kısırlaştırılması gerektiğine dikkat çekti.

Haberler.com / Dilşad Özcan - Magazin
