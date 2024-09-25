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Güzel Aşklar Diyarı'nın İlk Bölümü Izleyicileri Gözyaşlarına Boğdu

Güzel Aşklar Diyarı'nın İlk Bölümü Izleyicileri Gözyaşlarına Boğdu
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Kanal D'nin yeni dizisi Güzel Aşklar Diyarı, Deniz ve Arhan çiftinin samimi aşkının Cemal Alaca cinayetiyle gölgelenen ilk bölümüyle izleyicileri derinden etkiledi. İkinci bölümde ise yeni olayların ve gizemlerin ortaya çıkacağı merakla bekleniyor.

KANAL D'nin yeni sezon dizilerinden Güzel Aşklar Diyarı'nın Deniz ve Arhan çiftinin sıcak ve samimi aşkının Cemal Alaca cinayetiyle gölgelendiği ilk bölümü, izleyicileri gözyaşlarına boğdu. Dizinin ikinci bölümünden yayınlanan tanıtım filmi ise diziye dair merakı ikiye katladı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanı Cemal'i kimin neden vurduğu ile ilgili soru işaretleri yeni bölümde ortadan kalkacağını gösterdi.

İkinci bölüm fragmanında Deniz'i hem konağında hem de ailesinde görmek istemeyen Gönül Alaca'nın sert ve yıkıcı tavrı dikkat çekerken asıl hikayenin yeni başladığının sinyalleri verildi. Tanıtım filminde Deniz, Alaca Konağı'nda kötü bir odaya yerleştiriliyor. Aşkına sahip çıkan Arhan, "Deniz benim karım, bu evde de ona göre muamele görecek" diyerek Gönül Alaca'ya rest çekiyor.

ROZA YIKTI GEÇTİ

Güzel Aşklar Diyarı'nın ilk bölümünde bebek bekleyen Cemal ile Roza'nın sahneleri çok beğenildi. Mutlu çiftin dünyası Cemal'in kalbine saplanan bir kurşun ile darmadağın olurken bebeğin doğduğu gün kocası Cemal'i kaybeden Roza'nın feryadı herkesi derinden sarstı. Roza karakterine hayat veren oyuncu Ekin Aksoy'un oyunculuk performansı da sosyal medyanın gündemine oturdu.

PAZARTESİ KANAL D'DE

Güzel Aşklar Diyarı, heyecan dolu yeni bölümü ile pazartesi akşamı Kanal D'de ekrana gelecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin

Güzel Aşklar Diyarı Televizyon Kanal D Magazin Yaşam Dizi

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