Güney Koreli şarkıcı Moonbin evinde ölü bulundu

Güney Koreli ünlü K-Pop gruplarından Astro'nun üyesi Moonbin menajeri tarafından evinde ölü bulundu. 25 yaşındaki yıldızın kesin ölüm nedeni ise yapılacak otopsi raporundan sonra kesinleşecek.

Seul Gangnam Polis Karakolu, olayın 19 Nisan'da Türkiye saatiyle 14:10 civarında olduğunu bildirildi. Genç yıldız Seul'ün Gangnam semtindeki evinde ölü bulundu. Menajeri Moonbin'in intihar ettiğinden şüpheleniyor.

OTOPSİ YAPILACAK

Polis yetkilileri, ASTRO üyesi Moonbin'in intihar ettiğini düşündüklerini ama ölüm nedenini araştırmak için otopsi yapılacağını açıkladı.

RUHSAL AÇIDAN İYİ HİSSETMEDİĞİNİ SÖYLEMİŞ

Dispatch, ASTRO üyesi Moonbin'in ölümüyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada Bangkok turundan sonra Moonbin kendini ruhsal açıdan iyi hissetmediğini söylediği ancak iyileşmeye çalıştığını söylediğini açıkladı.

MOONBİN KİMDİR?

Moonbin, 2016 yılında 18 yaşındayken popüler erkek grubu Astro'ya katılmadan önce aktör ve model olarak çalışmıştı.

2020'den beri bir başka Astro üyesi Sanha ile ikili olarak sahne alıyordu. Moonbin & Sanha, 8 Nisan'da Bangkok'ta gerçekleştirdikleri son performanslarıyla bir dünya turunun ortasındaydı.