Güneş'i sahnesine davet ederek düet yapan Göksel detone oldu

Pop müziğinin sevilen sanatçılarından Göksel, önceki gün Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde verdiği konserinde genç yıldız Güneş'i sahneye davet etti. İkili birlikte şarkı söylerken beklenmedik bir olay yaşandı.

GÖZLERİNİ DEVİRDİ

Aynı sahneyi paylaşan ikili "Aşkın Yalanmış" şarkısını seslendirdi. Şarkı söylerken yürüyen Göksel bir ara detone olunca sesi çıkmadı. Neye uğradığını şaşıran Göksel gözlerini devirirken Güneş de şarkıya devam etti. İkilinin o anları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Konser sonrası Instagram hesabından Güneş ile fotoğrafını yayınlayan Göksel Adı gibi pasparlak bir yıldız ve yetenek patlaması. İyi ki geldin" ifadelerini kullandı. Güneş ise "Sen çağırırsan her yere gelirim. Sahnende bana yer verdiğin için teşekkürler" karşılığını verdi.