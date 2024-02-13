Gülten Kaya'dan 'Ahmet'in Türküsü' filmine tepki: Çöküşteki kariyerlerini kurmaya çalışan kurnaz tüccarlar

Merhum sanatçı Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya Hayaloğlu, 1 Mart'ta vizyona gireceği açıklanan "Ahmet'in Türküsü" filmiyle ilgili sessizliğini bozdu. Filmin gösterime girmemesi için yasal işlemleri başlattıklarını duyuran Kaya, " Ahmet Kaya'nın kısacık ömrünün ağır ve hazin hikayesini barbarca araçsallaştıranlar, çöküşteki kariyerlerini Ahmet Kaya ismi üzerinden yeniden kurmaya çalışan kurnaz tüccarlardır" dedi.

"FİLMİN GÖSTERİME GİRMEMESİ İÇİN YASAL İŞLEMLERİ BAŞLATTIK"

Gülten Kaya Hayaloğlu, 1 Mart'ta vizyonlarda olacağı açıklanan "Ahmet'in Türküsü" filminin gösterime girmemesi için sosyal medya hesabı üzerinden yasal işlemleri başlattıklarını duyurdu.

"SEVENLERİNE YAPILMIŞ BİR SAYGISIZLIK"

Gülten Kaya'nın açıklamasında "Aramızdan 24 yıl önce ayrılan ve iradesini bizlerin temsil ettiği sanatçı Ahmet Kaya hakkında yapıldığı iddiası bulunan, adına 'film' demekten hicap duyduğumuz, başta sanatçının kendisine ve tüm sevenlerine yapılmış bir saygısızlık olarak gördüğümüz bu ticari projeyi asla desteklemediğimizi kamuoyunun dikkatine sunuyoruz. Sevenlerini, sanatçının sesini ve herhangi bir eserini içerisinde barındırmayan ya da hayatına dair herhangi bir doğru bilgiyi kendileriyle buluşturamayacak olan bu 'kurmaca' kandırmacasına karşı dikkatli olmaları için uyarmak isteriz. Sanatçının itibarını ve değerlerini yok sayarak, yalnızca ismi üzerinden maddi kazanç sağlama gayretinde olan; fikrine, duygusuna, eserlerine, sevenlerine, ailesine, evlatlarına, ideallerine yüz çevirerek vahşi bir piyasa çarkının ve 'biyografik film' furyasının içine Ahmet Kaya'yı da zorla dahil etmek isteyen bu kişileri tanıyınız" dedi.

"BU TİCARİ SÖMÜRÜ ARAÇLARINA İTİBAR ETMEYİNİZ"

Kaya, sözlerine "Değerli Ahmet Kaya sevenleri, dinleyicileri; sizlere 'Ahmet Kaya Filmi' gibi tanıtılan bu ticari sömürü araçlarına itibar etmeyiniz. Ahmet Kaya'nın kısacık ömrünün ağır ve hazin hikayesini barbarca araçsallaştıranlar, çöküşteki kariyerlerini Ahmet Kaya ismi üzerinden yeniden kurmaya çalışan kurnaz tüccarlardır. Bir yaşamı bütünüyle algılayıp seyirciye öyle aktarmak gibi hakiki ve esas dertlerden uzak, arama motorlarından edinilmiş yanlış bilgi kırıntılarından senaryo üretebilecek kadar amatör olan ve sinema sektörünü giderek bayağılaştıran bu tüccarların ve ticaretlerinin miadı nihayet dolduğunda, muhakkak gerçek bir Ahmet Kaya filmi yapılacaktır ve o haberi de sizlerle ilk paylaşan yine bizler olacağız" diye devam etti.