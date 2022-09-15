Gülşen... SÜRPRİZ KARAR!

Şarkıcı Gülşen'in yılbaşına kadar olan 50 konserini iptal ettiği bildirildi.

Gülşen'in menajeri Haluk Şentürk, bir süre dinlenme kararı alan Gülşen'nin yılbaşına kadar planlanan 50 konserini iptal ettiğini söyledi.

Gülşen'in Avukatı Emek Emre de konseri iptallerinin hukuki bir yönünün bulunmadığını, kararın tamamen Gülşen'in inisiyatifinde olduğunu belirtti.

NE OLMUŞTU?

Bir konserinde imam hatip liselilere yönelik sözlerinden dolayı Gülşen, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Tutuklama kararına yapılan itiraz sonrası Gülşen, "konutu terk etmeme" şartıyla tahliye edilmişti.

12 Eylül'de ise Gülşen hakkında yeni bir karar daha verilmiş ve ev hapsi kararı da kaldırılmıştı.

Yurt dışı çıkış yasağı devam eden şarkıcı haftada bir gün karakolda imza verecek.