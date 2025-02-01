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Gülşen'in temizlik takıntısı şoke etti: Dizlerim mosmor yerlerde sürünmekten

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Ünlü şarkıcı Gülşen, konuk olduğu programda temizlik takıntısıyla dikkat çekti. Gülşen, evini kendisinin temizlediğini söyleyerek "Dizlerim mosmor, yerlerde sürünmekten" dedi.

Şarkıları ve sahne kostümleriyle gündemden düşmek bilmeyen şarkıcı Gülşen, katıldığı programda bilinmeyenlerini anlattı. Evini kendisinin temizlediğini söyleyen ünlü isim, itiraflarıyla şoke etti.

Başarılı şarkıcı Gülşen, İbrahim Selim'in YouTube programı "İbrahim Selim ile Bu Gece"ye konuk oldu. Bilinmeyenlerini anlatan Gülşen, temizlik hakkındaki itirafıyla çok konuşuldu.

"KONSERDEN ÖNCE EVİ SİLİP ÇIKIYORUM"

Temizlik itirafıyla dikkat çeken ünlü şarkıcı, "Evi ben temizliyorum. Bir temizlikçim hiç olmadı. Biraz kontrol delisi olabilirim. Çok fazla detay var; takılar, gözlükler, saatler. Onlardan bir tanesinin yeri değiştiği zaman bile benim düzenim şaşıyor. Annemden bana geçen bir şey temizlik. Kimsenin yaptığını da beğenemiyorum. Dizlerim mosmor, yerlerde sürünmekten. En önemli konserimin olduğu günlerde bile evi silip çıkıyorum. Her sabah lavaboları çamaşır suyuyla yıkıyorum. İşimi de yapıyorum gördüğünüz gibi" dedi.

Gülşen'in temizlik takıntısı şoke etti: Dizlerim mosmor yerlerde sürünmekten
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıOzan Susuz:

La sen ne yalancısın kız kardeşin geliyor o temizlikçi getiriyor dairene ismide Derya

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Haber YorumlarıAli Hızel:

Obsesif kompulsif bozukluk Takıntı hastalığı

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Haber Yorumlarısemson 12:

kiasaca temizlik hastasi desenize Ali hizer ne gerek var saçma isimlere

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Haber Yorumlarıgunay yanug:

siz bu reklamdan kaç para aldınız haberlercom

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