Gülşen'in fındık toplama pozuna büyük ilgi

Memleketi Ordu'da bulunan fındık bahçesine giden ve burada ağaçtan fındık toplarken çekilmiş bir karesini takipçilerinin beğenisine sunan Gülşen beğeni topladı.

Memleketi Ordu'da bulunan fındık bahçesine giden ve burada ağaçtan fındık toplarken çekilmiş bir karesini takipçilerinin beğenisine sunan Gülşen beğeni topladı.

Ordu'da fındık ağacının altında poz veren Gülşen'in kıyafeti böyle bir aktivite için bazı takipçileri tarafından yine cesur bulunurken, şarkıcının sahne tarzını gündelik hayatında da sürdürdüğü dikkatlerden kaçmadı.

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Memleketi Ordu'yu ziyarete giden Gülşen'in fındık toplarken verdiği poz, sosyal medya kullanıcılarının diline büyük düştü!

Buyurun, fındıkkıran Gülşen'e gelen yorumlara beraber bakalım!