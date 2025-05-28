Gülşah Saraçoğlu 9 saatlik süren estetik operasyon geçirdi! Son hali olay oldu

Gülşah Saraçoğlu 9 saatlik süren estetik operasyon geçirdi! Son hali olay oldu
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Gülşah Saraçoğlu, 9 saat süren estetik operasyonun ardından boyun ve yüz germe, göz kapağı estetiği ve yağ enjeksiyonlarıyla dikkat çeken bir değişime imza attı. Ameliyattan 13 gün sonra son halini paylaştı.

Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, bir kez daha geçirdiği estetik operasyonla gündeme geldi. Daha önce yüzüne uygulanan işlemlerle dikkat çeken Saraçoğlu'nun, son operasyonu sonrası bambaşka bir görünüme kavuştuğu görüldü. Bir dönem, "Yüz nakli yaptırdım diyebilirim. Botokslarım var. Kaz ayaklarına müdahale, dudak dolgusu, bir tık elmacık kemiğinde botoks var. Göğüslerimi yeni yaptırdım" açıklamalarıyla konuşulan ünlü modacı, bu kez daha kapsamlı bir estetik sürecinden geçti.

Gülşah Saraçoğlu 9 saatlik süren estetik operasyon geçirdi! Son hali olay oldu

Bir süredir sosyal medya hesabından paylaşım yapmayan Saraçoğlu'nun yeniden ameliyat olduğu ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre, modacı bu kez boyun ve yüz germe, alın ve çene ucu yağ enjeksiyonu, göz kapağı estetiği, göz altı yağ enjeksiyonu ve bişektomi işlemleri yaptırdı.

Toplam 9 saat süren operasyonun ardından modacı, 13 günlük iyileşme sürecini tamamladıktan sonra yeni görünümünü sosyal medya üzerinden paylaştı. Saraçoğlu'nun son hali kısa sürede gündem olurken, geçirdiği işlemler sonrası tanınmakta zorlanan takipçileri, yorumlarda şaşkınlıklarını dile getirdi.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıErtan Baykal:

yavak gibi olmuş.

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Haber YorumlarıHakan Kurtulan:

Gideri var güzel olmuş.

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