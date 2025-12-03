Güllü'nün kızından dikkat çeken paylaşım! Kimse anlam veremedi

26 Eylül gecesi saat 01.30 sıralarında Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, 6 katlı bir apartmanın en üst katındaki dairesinden düşen Güllü'nün ölümü hala aydınlatılmayı beklerken kızından garip bir paylaşım geldi.

MESAJLAR İTİRAF EDİLMİŞTİ

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesinin ölmesini istediğine dair olduğu ileri sürülen mesajların kendisine ait olduğunu savcılık ifadesinde kabul etmiş, söz konusu yazışmaların anne-kız arasında yaşanan tartışma dönemlerinde atıldığını söyleyerek suçlamaları reddetmişti. Tüm bu yaşananlar gündemdeki sıcaklığını korurken, Gülter'in Instagram'dan yaptığı yeni paylaşım geniş yankı uyandırdı. Kime yönelik olduğu net anlaşılmayan ifadeler, sosyal medyada tartışma konusu oldu.

İşte o paylaşım;

PAYLAŞIMA KİMSE ANLAM VEREMEDİ

Gülter'in paylaşımında, "Tanıklarının bir tanesi hariç hepsi sabıkalı, hepsi senin kontrolünde (menfaatler…). Devran dönerse 'Bizi yönlendirdi' derlerse, al sana yargıyı etkilemekten organize suç şebekesi… Demedi deme. Başkent Hukuk Bürosu bazen 22 kişi, bazen 20 kişiler; 'Davalarınıza bedava bakacak' diyorsun. Saadete gel: Sadece il dışı olmak üzere farklı büro adresleri olan üç avukat; kalan 19 avukat nerede? Atma be Recep, din kardeşiyiz. Uykuların kaçsın, turpun büyüğü heybed?… Yakında vizyonda" ifadeleri yer aldı.

Bu ifadeler, Tuğyan'ın henüz detayları açıklanmayan bir süreçle ilgili bazı isimlere mesaj gönderdiği şeklinde yorumlandı. Takipçiler, Tuğyan'ın "yakında vizyonda" sözleriyle yeni bir gelişmenin işaretini verdiğini belirtiyor.