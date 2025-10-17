Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem hakkındaki iddialara son nokta konuldu

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Güllü, geçtiğimiz günlerde Yalova'daki evinin altıncı katından düşerek yaşamını yitirmişti. Ölümüne dair yürütülen soruşturma tüm yönleriyle sürerken, sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında ortaya atılan iddialara dair yeni gelişmeler yaşandı.

ADLİ SİCİL KAYDI YOK

Kanal D ekranlarında yayınlanan "Neler Oluyor Hayatta" programı, olayla ilgili ulaştığı yeni bilgilerle kamuoyunu aydınlattı. Programda yer alan belgelere göre, Tuğyan Ülkem'in herhangi bir adli sicil kaydının bulunmadığı tespit edildi.

TEST SONUÇLARI NEGATİF

Ayrıca genç kadının yasaklı madde kullandığı iddiası da incelendi. Yapılan laboratuvar testlerinde tüm sonuçların negatif çıktığı, yani Tuğyan Ülkem'in hiçbir yasaklı madde kullanmadığının kesinleştiği açıklandı.

Öte yandan, hayatını kaybeden Güllü'nün çocukları Tuğberk Yağız Gülter ve Tuğyan Ülkem Gülter, annelerinin ölümüyle ilgili çeşitli iddialar ortaya atan Ferdi Aydın hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.