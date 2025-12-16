Güllü'nün hamileliği İbo Show'da ortaya çıkmıştı! O bölüm yeniden gündemde

Şarkıcı Güllü, kızı Tuğyan'a hamile olduğu dönemde İbo Show'a katılmıştı. O programdan kesit Güllü'nün ölümünün ardından yeniden gündeme geldi.

Program sırasında İbrahim Tatlıses, canlı yayında Güllü'nün hamile olduğunu açıklayarak izleyicileri şaşırtmıştı.

Tatlıses, "Kızımız evlendi. Hamiledir, kimse zannetmesin, kilo almış" sözleriyle durumu netleştirmişti. Güllü ise "Herkes biliyor" diyerek açıklamayı desteklemişti.