Güllü'nün hamileliği İbo Show'da ortaya çıkmıştı! O bölüm yeniden gündemde
Güncelleme:
Güllü'nün kızı Tuğyan'ya hamileyken katıldığı "İbo Show" programında, İbrahim Tatlıses'in bunu canlı yayında açıklaması yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Tatlıses'in 'Kızımız evlendi. Hamiledir, kimse zannetmesin, kilo almış' sözleri ise dikkat çekti.

Şarkıcı Güllü, kızı Tuğyan'a hamile olduğu dönemde İbo Show'a katılmıştı. O programdan kesit Güllü'nün ölümünün ardından yeniden gündeme geldi.

Program sırasında İbrahim Tatlıses, canlı yayında Güllü'nün hamile olduğunu açıklayarak izleyicileri şaşırtmıştı.

Tatlıses, "Kızımız evlendi. Hamiledir, kimse zannetmesin, kilo almış" sözleriyle durumu netleştirmişti. Güllü ise "Herkes biliyor" diyerek açıklamayı desteklemişti.

