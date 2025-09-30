Güller ve Günahlar: Kanal D'nin Yeni Dizi İkilisi Göz Dolduruyor

KANAL D'nin yeni dizisi Güller ve Günahlar, güçlü hikayesi kadar karakterlerin kurduğu samimi bağlarla da dikkat çekiyor. Dizide Cemre Baysel'in canlandırdığı dobra ve cesur mahalle kızı çiçekçi Zeynep ile küçük oyuncu Yade Arayıcı'nın hayat verdiği Kader arasındaki uyum izleyiciyi etkilemeye başladı. Baysel'in enerjisi ile Arayıcı'nın sevecen tavırları birleşince, ekranın 'sevimli ikilisi' ortaya çıktı. İkilinin kameralar karşısındaki tatlı halleri, şimdiden gönüllerde taht kurdu.

YEŞİLÇAM SICAKLIĞI

Yeşilçam'ın çocuk yıldızı Gülşah'a benzerliğiyle gündem olan Kader, zor bir hayatın içinde büyüyen akıllı ve iyi kalpli bir çocuk olarak öne çıkıyor. Zeynep'in kanatları altına aldığı Kader, dizinin en dokunaklı ve umut veren hikayesini taşıyor. Setten gelen karelerde ikilinin enerjik ve doğal halleri, sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

UMUT AŞILIYOR

Henüz ilk bölümü yayınlanmadan çok konuşulan Güller ve Günahlar, sıcak ve içten sahneleriyle cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi olmaya aday. Dizide Zeynep ve Kader'in kurduğu kardeşlik bağı, ekrana samimiyet taşıyor. Zeynep'in hayata tutunmaya çalışan küçük Kader'e sahip çıkışı, izleyicilere hem duygu dolu anlar yaşatacak hem de umut aşılayacak.

YALANLARLA SARSILAN HAYATLAR

Yönetmen koltuğunda Deniz Can Çelik'in oturduğu Güller ve Günahlar, hayatını dürüstlük, aile sevgisi ve güven üzerine kuran başarılı iş insanı Serhat'ın (Murat Yıldırım), eşi Berrak'ın (Oya Unustası) yıllardır sakladığı büyük bir sırrı öğrenmesiyle alt üst olan dünyasını konu alıyor. Serhat'ın yolunun fakir mahallenin cesur kızı Zeynep'le (Cemre Baysel) kesişmesiyle ikili kendilerini aynı fırtınanın içinde sürüklenirken buluyor.

DEV KADRO

Güller ve Günahlar'da Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'e sevilen isimler eşlik ediyor. Oya Unustası, Gülenay Kalkan, Serdar Orçin, Emel Çölgecen, Ahmet Saraçoğlu, Aleyna Solaker, Kaan Çakır, Serdar Özer, Gizem Sevim, Neslihan Arslan, Emre Özcan, Merve Su Bengi ve Mina Akdin dizide önemli rolleri üstleniyor.

Yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği NGM imzalı Güller ve Günahlar, ilk bölümüyle 11 Ekim Cumartesi akşamı Kanal D ekranında izleyiciyle buluşacak.