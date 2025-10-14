Güller ve Günahlar: Kader'in Babası Kim?

KANAL D'nin yeni dizisi Güller ve Günahlar, reyting listesini olduğu kadar sanal medyayı da etkisi altına aldı. Yeşilçam'ın çocuk yıldızı Gülşah'a benzerliğiyle görenleri şaşırtan Yade Arayıcı'nın canlandırdığı Kader'in hikayesi izleyenleri derinden yaraladı. ve herkes aynı sorunun peşine düştü: 'Kader'in babası kim?'

İlk bölümü Youtube'da saatler içinde 2 milyon izlenmeyi geçen Güller ve Günahlar'ın ikinci bölüm tanıtımı Kader'in babasıyla ilgili gizemi artırdı. Zeynep'in, 'Kader'in babası burada' sözü akıllara Kader'in babasının aileden biri, hatta Serhat'ın abileri olabileceği ihtimalini getirdi. Serdar Orçin'in oynadığı Cihan, gizemli hareketleri ve eşi Azra'ya olan baskıcı tavrıyla şüphe oklarını üstünde topladı. Serdar Özer'in hayat verdiği Can'ın, birinci bölümün final sahnesinde Kader'i görünce yaşadığı şaşkınlık onun adını da şüpheliler arasına yazdırdı.

BİR İHTİMAL DAHA VAR

Güller ve Günahlar izleyicilerinin bir başka teorisi ise Berrak'ın, eşi Serhat'ı aldatmadığı, aileye yakın birinin istismarına uğradığı şeklinde oldu. Eşine ve çocuklarına bağlı, çevresinde örnek gösterilen mutlu bir annenin böyle bir maceraya girişmeyeceği fikri sanal medyada ciddi karşılık buldu. İddialı oyuncu kadrosu, görsel dünyası, dramatik atmosferi ve güçlü hikayesiyle izleyenleri içine alan Güller ve Günahlar'da sadece Kader'in babası değil, Cihan'ın eşi Azra'ya uyguladığı psikolojik baskı, Zeynep'le Serhat'ın ilişkisinin nereye evrileceği de yanıtı aranan başlıklar arasında yer aldı.

NGM imzalı Güller ve Günahlar, merak edilen soruların bir bir yanıt bulacağı yeni bölümleriyle cumartesi akşamları Kanal D ekranında olacak.