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Bolu'da iki mezarın taşları kırılıp zarar verildi

Bolu'da iki mezarın taşları kırılıp zarar verildi
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Bolu'nun Gerede ilçesinde kabir ziyaretine giden aile, iki yakınının mezar taşlarının parçalandığını gördü. Şikayet üzerine jandarma ekipleri, iki mezara zarar veren şüpheli ya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bolu'nun Gerede ilçesinde kabir ziyaretine giden aile, iki yakınının mezar taşlarının parçalandığını gördü. Jandarma, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

MEZAR TAŞLARINI KIRDILAR

Olay, Gerede ilçesine bağlı Ulaşlar Köyü Mezarlığı'nda meydana geldi. Kabir ziyaretine gelen aile üyeleri, yakınları olan merhum Nezaket İpek ve Ramazan İpek'e ait mezarların taşlarının kırıldığını fark etti.

AİLE ŞİKAYETÇİ BULUNDU

Mezar taşlarının parçalandığını ve üzerlerindeki yazıların okunamayacak hale geldiğini gören aile, İlçe Jandarma Komutanlığı'na şikayette bulundu. Jandarma ekipleri, mezarları tahrip eden kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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