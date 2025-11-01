Haberler

Güller ve Günahlar Dizisi Yeni Bölümüyle Ekranlarda

Güller ve Günahlar Dizisi Yeni Bölümüyle Ekranlarda
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kanal D'nin sevilen dizisi Güller ve Günahlar, bu akşam yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Dizi ekipten samimi bir fotoğraf karesi sosyal medyada büyük ilgi gördü.

KANAL D'nin sevilen dizisi Güller ve Günahlar, bu akşam yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Güller ve Günahlar ekibi, sette çekilen samimi bir fotoğraf karesiyle sanal medyada büyük ilgi gördü.

EKİP BİRLİKTE POZ VERDİ

Reytinglerin zirvesinde yer alan Güller ve Günahlar bu akşam heyecan dolu bir bölümle ekrana gelecek. Dizinin başrol oyuncuları ve teknik ekibi, yoğun çekim temposuna kısa bir ara vererek birlikte poz verdi.

'GERÇEK BİR AİLE GİBİSİNİZ'

Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan karede tüm ekip yer aldı. Oyuncuların enerjik ve neşeli halleri, setteki uyumun ve dostluğun güçlü bir göstergesi olarak yorumlandı.

Dizinin takipçileri, 'Gerçek bir aile gibisiniz', 'Yeni bölümleri sabırsızlıkla bekliyoruz' ve 'Setten gelen her kare bizi daha da heyecanlandırıyor' gibi yorumlarla fotoğrafa yoğun ilgi gösterdi.

NGM imzalı Güller ve Günahlar bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer cezaevinde asılı halde ölü bulundu

11 bin yıl hapsi istenen Faruk Fatih Özer cezaevinde ölü bulundu
Kop Tüneli 13 yıldır bir türlü bitmiyor! 4 bakan değişti

4 bakan değişti, 13 yıldır bir türlü bitmiyor! Halk tepkili
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hande Erçel'den Cadılar Bayramı pozu

Onu daha önce böyle görmediniz! Sürpriz cadılar bayramı tarzı
Altın piyasasında sürpriz karar! Merkez Bankası alımı durdurdu

Altın piyasasında sürpriz karar! Merkez'in hamlesi piyasayı rahatlattı
Okan Buruk derbiye saatler kala stoper ikilisini belirledi

Okan Buruk derbiye saatler kala stoper ikilisini belirledi
Siyaset ve ekonomi dünyasını buluşturan YouTuber düğünü

Siyaset ve ekonomi dünyasını buluşturan YouTuber düğünü
Hande Erçel'den Cadılar Bayramı pozu

Onu daha önce böyle görmediniz! Sürpriz cadılar bayramı tarzı
Beyaz Saray'dan ABD basınını sarsan karar: Kısıtlama getirildi

Beyaz Saray'dan ABD basınını sarsan karar: Kısıtlama getirildi
Wanda Nara'dan Mauro Icardi'ye şok suçlama: Kızlarının gününü mahvettin

Wanda Nara'dan Mauro Icardi'ye şok suçlama
İbrahim Hacıosmanoğlu, Zorbay Küçük'ün bahis hesabında bulunan miktarı açıkladı

Zorbay Küçük'ün bahis hesabında bulunan miktarı duyurdu
Süre sona erdi! 1 milyon 800 bin kişinin ehliyeti geçerliliğini yitirdi

2 milyon ehliyet artık geçersiz! Direksiyon başına geçene büyük ceza
Kostümünü giyen parkta koştu, kimse ne olduğunu anlamadı

Kostümünü giyen parkta koştu, kimse ne olduğunu anlamadı
Yeni faylar tespit edildi! Prof. Dr. Sözbilir'den beşik gibi sallanan kente korkutan uyarı

Yeni faylar tespit edildi! Beşik gibi sallanan kente korkutan uyarı
Katliam görüntüleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurulmalı

Katliam görüntüleri Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurun
Bütçe Komisyonu'nda Numan Kurtulmuş salonu terk etti: Bu çok ağır bir hakaret

Bütçe Komisyonu'nda gerginlik! Numan Kurtulmuş salonu terk etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.