Güller ve Günahlar Dizisi Yeni Bölümüyle Ekranlarda

KANAL D'nin sevilen dizisi Güller ve Günahlar, bu akşam yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Güller ve Günahlar ekibi, sette çekilen samimi bir fotoğraf karesiyle sanal medyada büyük ilgi gördü.

EKİP BİRLİKTE POZ VERDİ

Reytinglerin zirvesinde yer alan Güller ve Günahlar bu akşam heyecan dolu bir bölümle ekrana gelecek. Dizinin başrol oyuncuları ve teknik ekibi, yoğun çekim temposuna kısa bir ara vererek birlikte poz verdi.

'GERÇEK BİR AİLE GİBİSİNİZ'

Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan karede tüm ekip yer aldı. Oyuncuların enerjik ve neşeli halleri, setteki uyumun ve dostluğun güçlü bir göstergesi olarak yorumlandı.

Dizinin takipçileri, 'Gerçek bir aile gibisiniz', 'Yeni bölümleri sabırsızlıkla bekliyoruz' ve 'Setten gelen her kare bizi daha da heyecanlandırıyor' gibi yorumlarla fotoğrafa yoğun ilgi gösterdi.

NGM imzalı Güller ve Günahlar bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de.