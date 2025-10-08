Güller ve Günahlar Dizisi İzleyicileri Büyüledi

KANAL D'nin 11 Ekim Cumartesi akşamı ekran yolculuğuna başlayacak yeni dizisi Güller ve Günahlar'dan ön izleme yayınlandı. Diziden çarpıcı bir kesit sunan tanıtım izleyenlere duygu seli yaşattı. Yeşilçam'ın çocuk yıldızı Gülşah'a benzerliğiyle dikkatleri üzerine çeken Yade Arayıcı'nın hayat verdiği Kader'in, babası sandığı Serhat (Murat Yıldırım) ile karşılaşma anında söylediği 'Beni tanımadın mı baba' sözü yürekleri titretti. Altı yaşındaki yeteneğin oyunculuğuna ise övgü yağdı.

'BEN SENİN BABAN DEĞİLİM'

Güller ve Günahlar'ın kilit karakterlerinden Kader'in, Murat Yıdırım'ın oynadığı Serhat'a ' Baba' diyerek sarılmasıyla başlayan sahnenin devamında yaşananlar hikayeye dair merakı artırdı. Serhat'ın 'Ben senin baban değilim' çıkışı ve Kader'in arabanın arkasından 'Baba beni bırakma' diye koştuğu anlar izleyenlerin içine işledi.

'İKİ DAKİKADA BİZİ AĞLATTI'

Yade Arayıcı'nın iki dakikalık sahnede gösterdiği performans sanal medyada gündem oldu. Minik oyuncu için 'Oyunculuğu boyundan da yaşından da büyük' yorumları yapıldı. Paylaşımlarda ayrıca, 'O nasıl sahne o nasıl oyunculuk, hala etkisinden çıkamadım', 'Kader iki dakikada bizi ağlattı', 'Yade'nin sadece görüntüsü değil oyunculuğu da Gülşah'a benziyor' ifadeleri öne çıktı.

BÜYÜK SIRLAR VE YALANLAR

Deniz Can Çelik'in rejisiyle ekrana gelecek Güller ve Günahlar, dürüstlük ve güven üzerine kurulu hayatı bir anda altüst olan Serhat'ın hikayesini anlatıyor. Eşi Berrak'ın yıllardır sakladığı büyük sırrı öğrenen Serhat, bu gerçekle sarsılırken yolu Zeynep ile kesişiyor. İkili, kendilerini yalanların ve sırların ortasında buluyor.

Yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği NGM imzalı Güller ve Günahlar, ilk bölümüyle 11 Ekim Cumartesi akşamı Kanal D'de izleyiciyle buluşacak.