Haberler

Güller ve Günahlar Dizisi Cumartesi Gecesine Damgasını Vurdu

Güller ve Günahlar Dizisi Cumartesi Gecesine Damgasını Vurdu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KANAL D'nin fenomen dizisi 'Güller ve Günahlar', yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Kader'in yaşadığı alevli durum ve Zeynep'in duygusal desteği, dizinin en çok izlenen sahneleri arasında yer aldı. Tüm izleyici kategorilerinde lider olan dizi, temposuyla dikkat çekiyor.

KANAL D'nin kısa zamanda fenomen haline gelen dizisi Güller ve Günahlar, cumartesi ekranına damgasını vurmaya devam ediyor. Başrollerini Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'in paylaştığı yapım, Kader'in alevler içinde kaldığı, Cihan'ın abisi Serhat'ın arkasından çevirdiği dolapların açığa çıktığı bölümüyle yine günün en çok izlenen dizisi oldu. Akıllardaki tek soru olan 'Kader'in babası kim?' sorusu ise gizemini korumaya devam etti.

'ZEYNEP ABLA BENİ BIRAKMA'

Çok yönlü hikayesiyle izleyicisini her bölümde şaşırtmayı başaran Güller ve Günahlar, geleneği yine bozmadı. Kader'in, annesi Berrak'ın oyununa gelip bakıcı ailesinin yanına döndüğü dizide onu adeta kızı gibi sahiplenen Zeynep'in gözyaşları ekran karşısındakileri de ağlattı. Kader'in alevlerin içinde kaldığı anlarda ise gerilim tavan yaptı. Ölümle burun buruna gelen Kader'in imdadına yine Zeynep yetişti. İkilinin birbirlerine sarıldıkları sahnede Kader'in, 'Zeynep Abla beni burada bırakma' sözü duygu fırtınası estirdi.

BERRAK'IN HAMLESİ BOŞA DÜŞTÜ

Zeynep'in Kader'i yeniden eve götürmesiyle Berrak'ın hamlesinin boşa düştüğü Güller ve Günahlar'da, Cihan'ın duygusal zorbalık yaptığı eşi Azra'ya kurduğu sahte polisli tuzak bölümün çarpıcı sahneleri arasında yer aldı. Can'ın, Cihan'ın foyasını ortaya çıkardığı dizide, kardeşlerin tansiyonu yüksek hesaplaşması ve o sırada patlayan silah nefes kesti. Cihan, abisi Serhat'ı korumak için kurşunun önüne atlayarak hem Can'ı hem izleyicileri şaşırttı.

DİZİLERİN VE SANAL MEDYANIN LİDERİ

Ateş hattında ilerleyen hikayesiyle temposu bir an olsun düşmeyen Güller ve Günahlar, tüm izleyici kategorilerinde geceyi en çok izlenen dizi olarak tamamladı. Hemen her sahnesi sanal medyada gündem olan yapım, Tüm Kişiler'de 6,76 izlenme oranı ve 18,70 izlenme payı, AB'de 4,23 izlenme oranı ve 12,54 izlenme payı, 20+ABC1'de ise 5,85 izlenme oranı ve 16,25 izlenme payıyla dizilerin lideri oldu.

NGM imzalı Güller ve Günahlar, yeni bölümleriyle cumartesi akşamları Kanal D'de.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
Trump, Venezuela'ya operasyon kararını verdi! ABD ordusundan bölgeye dev yığınak

Trump o ülkeye operasyon kararını verdi! 15 bin asker bölgede
Türkiye'nin dev market zinciri ismini değiştirdi! Mağaza sayısı da artıyor

Türkiye'nin dev market zinciri ismini değiştirdi
Arapsaçına döndü! Türkiye'nin konuştuğu dosyayı Cinayet Büro devraldı

Arapsaçına döndü! Türkiye'nin konuştuğu dosya artık Cinayet Büroda
Nevşehir Belediye Başkanı Arı'nın kahvaltı sofrası ortalığı karıştırdı

Belediye başkanının kahvaltı sofrası ortalığı karıştırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taziye evine saldırı! Camları kırdılar, masalara zarar verdiler

Taziye evine saldırı! Camları kırdılar, masalara zarar verdiler
Sadettin Saran'dan Lewandowski sorusuna tek cümlelik yanıt

Lewandowski Fenerbahçe'ye gelecek mi? Saran'dan tek cümlelik yanıt
Tarihe geçti! Islam Makhachev'den çifte şampiyonluk

Tarihe geçti! Islam Makhachev'den çifte şampiyonluk
A Milli Takımımıza İsmail Yüksek'ten kötü haber

Tam maç biterken bu olmadı! Millilerimize dev maç öncesi kötü haber
Taziye evine saldırı! Camları kırdılar, masalara zarar verdiler

Taziye evine saldırı! Camları kırdılar, masalara zarar verdiler
Erdoğan, yanına çağırdığı adama tek bir soru sordu

Yanına çağırdığı adama tek bir soru sordu
Kenan Yıldız: Özür dilerim

Kenan Yıldız: Özür dilerim
Ünlü oyuncu yapay zekaya savaş açtı, sesi izinsiz kullanılmış!

Ünlü oyuncu yapay zekaya savaş açtı, sesi izinsiz kullanılmış!
Maltepe'de motosikletin çarptığı trafik polisi yaralandı: Kaza anı kamerada

Hızla gelip trafik polisine çarptı! Korkunç kaza kamerada
Şikayet yağdı, bakanlık harekete geçti

Şikayet yağdı, bakanlık harekete geçti
İmamoğlu'nun danışmanı Necati Özkan'ın telefonundan çıkan not ortalığı fena karıştıracak

İmamoğlu'nun danışmanının Mansur Yavaş notu ortalığı karıştıracak
Ceren Arslan'dan 'Hürrem Sultan' ilhamlı kostüm

Ceren Arslan'dan "Hürrem Sultan" ilhamlı kostüm
Motosiklet kaskının içinden çıkan şey inanılmaz

Motosiklet kaskının içinden çıkan şey inanılmaz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.