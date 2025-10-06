Güller ve Günahlar Dizisi 11 Ekim'de Başlıyor

KANAL D'nin tanıtımlarıyla büyük merak uyandıran yeni dizisi Güller ve Günahlar, 11 Ekim Cumartesi akşamı ekran yolculuğuna başlıyor. İzleyicilerde heyecan yaratan proje, başrol oyuncusu Murat Yıldırım için de özel bir anlam taşıyor. Usta oyuncu dizide, eşinin kendisinden sakladığı büyük sırrı öğrenince hayatı alt üst olan iki çocuk babası iş insanı Serhat karakterini canlandırıyor. Gerçek hayatta da Miray isimli bir kız babası olan Yıldırım, Güller ve Günahlar sayesinde kızının ergenlik dönemine dair prova yapma fırsatı bulduğunu itiraf etti.

GERÇEK HAYATLA DİZİ BİRLEŞTİ

Güller ve Günahlar'da ergenlik dönemindeki İlkim ve Hayal karakterlerinin babasına hayat veren Murat Yıldırım, kendi hayatıyla rolü arasında güçlü bir bağ kurduğunu belirtti. Geçtiğimiz günlerde kızının doğum gününü kutlayan ünlü oyuncu, "Dizideki kızlarım İlkim ve Hayal ergenlik dönemindeler. Benim kızım Miray ise 3 yaşında. Serhat ile birlikte gelecekte kızım o yaşlara geldiğinde nasıl davranmam gerektiğini öğreniyorum" diye konuştu.

'DEĞERLİ BİR DENEYİM'

Murat Yıldırım, güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle dikkatleri üzerine çeken Güller ve Günahlar'daki rolü için sıkı bir hazırlık dönemi geçirdiğini de vurguladı. Ergenlik dönemindeki çocuklarla sağlıklı iletişim kurmak için kitaplar okuduğunu ve araştırmalar yaptığını söyleyen oyuncu, "Benim kızım da ergenlik dönemine girince bu şekilde mi davranacak diye düşünüyorum. Bu rol bana hem oyunculuk anlamında hem de babalık yolculuğumda değerli bir deneyim kazandırıyor" ifadelerini kullandı.

BİR SIRLA SINANAN HAYATLAR

Deniz Can Çelik'in rejisiyle ekrana gelecek Güller ve Günahlar, dürüstlük ve güven üzerine kurulu hayatı bir anda altüst olan Serhat'ın hikayesini anlatıyor. Eşi Berrak'ın yıllardır sakladığı büyük sırrı öğrenen Serhat, bu gerçekle sarsılırken yolu Zeynep ile kesişiyor. İkili, kendilerini yalanların ve sırların ortasında buluyor.

GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU

Yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği Güller ve Günahlar'da Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'e sevilen isimler eşlik ediyor. Oya Unustası, Gülenay Kalkan, Serdar Orçin, Emel Çölgecen, Ahmet Saraçoğlu, Aleyna Solaker, Kaan Çakır, Serdar Özer, Gizem Sevim, Neslihan Arslan, Emre Özcan, Merve Su Bengi ve Mina Akdin dizide önemli rolleri üstleniyor.

NGM imzalı Güller ve Günahlar, 11 Ekim Cumartesi akşamı Kanal D ekranında izleyiciyle buluşacak.