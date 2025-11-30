Güller ve Günahlar'da Serhat'ın Büyük İtirafı ve Berrak'ın Sırrı

KANAL D'nin sevilen dizisi Güller ve Günahlar'da büyük sır çözüldü. Serhat'ın gerçekleri öğrenmesiyle tüm dengeler değişti. İzleyicinin soluk soluğa izlediği bölüm, reytingini yükselterek yine zirvede yer aldı.

SERHAT BÜYÜK SIRRI ÖĞRENDİ

Heyecan dolu bir bölümle ekrana gelen Güller ve Günahlar'da Cihan, Serhat'a Kader'in babasının Tibet olduğunu söyledi. Serhat, soluğu Tibet'in yanında aldı. Büyük öfkeyle inşaatta Tibet'e saldıran Serhat, onu hastanelik etti ve inşaattan düşmesine sebep oldu. Tibet'in öldüğünü düşünen Serhat, polise teslim olmaya karar verdi. Ancak Cihan, Tibet'i hastaneye kaldırdı ve suçu üstlendi.

BERRAK KIZLARINI KAÇIRDI

İzleyiciyi ekran başına kilitleyen bölümde Serhat'ın gerçekleri öğrendiğini duyan Berrak, iki kızını da yanına alıp evden kaçtı. Serhat, Sedef'le iş birliği yaptı. İnsan kaçakçılarıyla anlaşarak kızlarıyla yurt dışına gitmeyi planlayan Berrak, Zeynep'in de yardımlarıyla Serhat'a yakalandı.

BERRAK HAMİLE

Dizinin bölüm finalinde nefesler tutuldu. Kızlarını yanına alan Serhat, psikolog eşliğinde onlara gerçekleri anlatmayı düşündü. Serhat'ın "Sizin bir kardeşiniz daha var" cümlesiyle kapıda beliren Berrak, 'Evet, bir kardeşiniz var. Olacak. Hamileyim' itirafıyla bölüme damga vurdu.

GÜLLER VE GÜNAHLAR YİNE ZİRVEDE

Cumartesi ekranının vazgeçilmezi haline gelen Güller ve Günahlar, reytinglerde yine birinci sırada yer aldı. Dizi, Tüm Kişiler kategorisinde 9.20 izlenme oranı ve 24.60 izlenme payı alarak rakipleriyle arasındaki farkı daha da açtı. AB kategorisinde izlenme oranı 6.32, izlenme payı 18.73; 20+ABC1 kategorisinde ise izlenme oranı 7.73 izlenme payı 20.92 alarak yine zirveye adını yazdırdı.

NGM imzalı Güller ve Günahlar yeni bölümleriyle cumartesi Kanal D'de ekrana gelecek.