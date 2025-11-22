Haberler

Güller ve Günahlar'da Nefes Kesen Anlar!

Güncelleme:
KANAL D'nin sevilen dizisi Güller ve Günahlar bu akşam heyecan dolu bir bölümle ekrana geliyor. Cihan'ın yaşam mücadelesi, Serhat'ın fedakarlıkları ve Berrak'ın zorlayıcı kararları izleyicileri ekran başına kilitleyecek.

KANAL D'nin sevilen dizisi Güller ve Günahlar bu akşam nefes kesen bölümle ekrana gelecek. Dizide sırlar, kıskançlıklar ve ölümle yaşam arasındaki ince çizgide kalan Cihan bu savaşı kazanacak mı?

Güller ve Günahlar'ın yeni bölümünde izleyiciyi ekran başına kilitleyecek anlar yaşanacak. Cihan'ın aniden duran kalbi tüm hastaneyi alarma geçirirken, ameliyathanede saatlerdir süren mücadele umut ile çaresizlik arasında gidip gelecek. Serhat ve Can ise Cihan'a bunu yapan kişiyi bulmak için her şeyi göze alacak.

SERHAT'TAN BABAYA YAKIŞIR FEDAKARLIK

Kızı İlkim yüzme yarışında fenalaşınca düşünmeden suya atlayan Serhat, fedakar bir baba duruşu sergileyecek. Ancak Berrak için önemli olan sadece yarışın sonucu. İlkim'in kaybetmiş olmasını hazmedemeyen Berrak, kızlarına verdiği zararı görmezden gelmeye devam edecek. Üstelik yaraları sarmaya çalışan Zeynep'i Serhat'tan kıskanarak ortalığı daha da karıştıracak.

SIR PERDESİ ARALANACAK MI?

Cihan'ın yaşadığı dehşetin ardındaki gerçek gün yüzüne çıkacak mı? Berrak, kendini affettirmek için nereye kadar gidecek? Zeynep, Kader'i Berrak'ın gölgesinden koruyabilecek mi? Tüm sorulara bu akşamki yeni bölümde yanıtlar aranacak.

Güller ve Günahlar, duygu ve gerilimin iç içe geçtiği bölümüyle bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
