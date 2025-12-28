Haberler

Güller ve Günahlar yılı zirvede kapattı

Güller ve Günahlar yılı zirvede kapattı
Güncelleme:
KANAL D'nin popüler dizisi Güller ve Günahlar, yılın son bölümünde izleyicileriyle buluşarak tüm kategorilerde birinci oldu. Finaldeki gerilim ve duygusal anlar sosyal medyada büyük yankı buldu. Serhat’ın durumunun ne olacağı izleyiciler tarafından merakla takip ediliyor.

KANAL D'nin sevilen dizisi Güller ve Günahlar, ekran yolculuğuna başladığı 2025'i zirvede tamamladı. Duygu fırtınasının gerilimle harmanlandığı yılın son bölümü, tüm izleyici kategorilerinde birinci oldu. Otele yine kaçak müşteri sokan Tibet ve Cihan'ın herkesi tehlikeye attığı bölüm finalinde, otelde kaçak kalan müşteri, polislerin kendisini yakalayacağını anlayınca Ebru'yu rehin aldı. Serhat, saldırganı etkisiz hale getirmek için üzerine atladığı sırada silah patladı.

SERHAT VURULDU MU?

Cumartesi akşamının en çok konuşulan dizisi olan Güller ve Günahlar sosyal medyada da gündem oldu. İzleyiciler, "Serhat vuruldu mu?" sorusunun yanıtını aradı. Cihan'ın Ebru ve Azra'yı oyuna getirdiği yapımda, Serhat'ın formalite evliliklerine rağmen Zeynep'e gösterdiği ilgi ve yaptığı jestler romantizm rüzgarları estirdi. Bir solukta izlenen Güller ve Günahlar, Tüm Kişiler'de 9,26 izlenme oranı ve 24,25 izlenme payıyla yılı zirvede kapattı. Dizinin AB izlenme oranı 5,49, izlenme payı 16,35; 20+ABC1 izlenme oranı 8,09, izlenme payı 21,37 olarak kayıtlara geçti.

NGM imzalı Güller ve Günahlar, yeni yılda yeni bölümleriyle cumartesi akşamları izleyicisiyle buluşmaya devam edecek.

