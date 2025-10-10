Haberler

Güller ve Günahlar, 11 Ekim'de Kanal D'de Başlıyor
Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'in başrollerini paylaştığı yeni dizi Güller ve Günahlar, güçlü kadrosu ve özel hikayesiyle 11 Ekim Cumartesi akşamı izleyiciyle buluşacak. Yönetmenliğini Deniz Can Çelik'in yaptığı yapım, sırlarla dolu bir hayatı anlatıyor.

KANAL D'nin yeni dizisi Güller ve Günahlar, ilk bölümüyle seyirciyle buluşmak için gün sayıyor. 11 Ekim Cumartesi akşamı ekrana gelecek Murat Yıldırım ile Cemre Baysel'in başrollerini paylaştığı dizinin ekibi, çekimlerdeki keyifli halleriyle sanal medyada çok konuşuluyor.

YILDIZ KADRO GÜN SAYIYOR

Hikayesi ve güçlü kadrosuyla dikkat çeken yapımın yoğun tempoda süren çekimlerinde oyuncuların enerjisi dikkat çekiyor. Kamera arkası renkli anlar, kahkahalar ve samimi pozlar objektiflere yansıyor. Ekip heyecanla izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor

SEYİRCİLER SABIRSIZLIKLA BEKLİYOR

Romantizmi ve dramı harmanlayan Güller ve Günahlar, güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici senaryosuyla sezona iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. İzleyiciler tanıtımlarıyla sanal medyada çok konuşulan bu özel hikayeyi izlemek için sabırsızlanıyor.

BİR SIRRIN ALTÜST ETTİĞİ HAYATLAR

Yönetmenliğini Deniz Can Çelik'in üstlendiği Güller Günahlar, dürüstlük ve güven üzerine kurulu hayatı bir anda altüst olan Serhat'ın (Murat Yıldırım) hikayesini anlatıyor. Eşi Berrak'ın (Oya Unustası) yıllardır sakladığı büyük sırrı öğrenen Serhat, bu gerçekle sarsılırken yolu Zeynep (Cemre Baysel) ile kesişiyor. İkili, kendilerini yalanların ve sırların ortasında buluyor.

Yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği NGM imzalı Güller ve Günahlar, 11 Ekim Cumartesi akşamı Kanal D'de ekran yolculuğuna başlıyor.

