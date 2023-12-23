Güldür Güldür Show, Orhan Boran'ı anarak LÖSEV'e bağış yaptı
BKM'nin üstlendiği 'Güldür Güldür Show', Orhan Boran'ı anmak için özel bir skeç hazırlayarak LÖSEV'e bağış yaptı.
Yapımını BKM'nin üstlendiği, televizyon ve tiyatro tarihine adını altın harflerle yazdıran 'Güldür Güldür Show' cumartesi akşamları yeni bölümleriyle Show TV'de ekrana gelmeye devam ediyor.
Her hafta Beşiktaş Kültür Merkezi'nde seyircilerin yoğun ilgisiyle gerçekleşen 'Güldür Güldür Show' özel bir skeç hazırladı.
Duayen isim Orhan Boran'ı anmak için sahneye çıkan ekip, bilet satışının gelirini de LÖSEV'e bağışladı.
Orhan Boran'ın alkışlar eşliğinde anıldığı akşamda LÖSEV tarafından Güler Boran ve BKM'ye sertifika takdim edildi.