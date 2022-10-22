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Güldür Güldür Show'la yollarını ayıran Onur Buldu'dan hayranlarını duygulandıran mesaj

Magazin Haberleri

Yeni sezonda Güldür Güldür Show kadrosunda yer almayan ünlü oyuncu Onur Buldu, sosyal medya hesabından arkadaşlarına yeni sezonda başarılar diledi. Buldu'nun bu paylaşımı, hayranlarını duygulandırdı.

Show TV ekranlarının sevilen yapımları arasında yer alan Güldür Güldür Show, yeni sezonda da yoluna dolu dizgin devam ediyor. Güldür Güldür Show'un yıldızları arasında yer alan Onur Buldu, geçtiğimiz sezon yapımla yollarını ayırma kararı aldı.

YENİ PROJELERDE BOY GÖSTERECEK

Onur Buldu, şimdilerde yeni projelerle kendisinden söz ettiriyor. Sosyal medya hesabından da yeni projeleriyle ilgili paylaşımlarını sürdüren Buldu, bu defa 10. sezonuna başlayan Güldür Güldür programına dair bir paylaşım yaptı.

YENİ SEZON PAYLAŞIMI

Programda 9 sezon boyunca canlandırdığı Bilal karakteri ile büyük beğeni toplayan Buldu, kariyerinde farklı noktalara gelebilmek adına Güldür Güldür'ü bırakmıştı. Onur Buldu yeni sezonlarına başlayan arkadaşlarına destek vermek adına bir paylaşım yapmayı unutmadı ve "Yeni sezon hayırlı olsun canlarım harika bir sene olsun" notunu düştü. Buldu'nun bu mesajı hayranlarını duygulandırdı.

İşte o paylaşım:

Güldür Güldür Show'la yollarını ayıran Onur Buldu'dan hayranlarını duygulandıran mesaj

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