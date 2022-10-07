Güldür Güldür'e damga vuran "Top" skeci! Hem ekran başındakiler hem de stüdyodakiler kahkahaya boğuldu

Bazı zamanlar gündemdeki konulara ilişkin hazırladıkları skeçlerle dikkatleri üzerine çeken Güldür Güldür Show'un önceki akşam yayınlanan bölümündeki "Top" skeci büyük beğeni kazandı.

"SEN BİZİM STRES TOPUMUZSUN"

İflas etmekte olan bir şirkete 20 lira maaşla giren kişi, ısrarla hangi pozisyonda görev yapacağını sorsa da istediği cevabı bir türlü alamadı. Gerekli sözleşmeler imzalandıktan sonra işe girişi yapılan eleman, kendini hararetli bir toplantının içinde buldu. İşte ne olduysa o anda oldu. Bir anda patron dahil toplantıdakiler işe yeni giren kişiye hakaretler yağdırmaya başladı. O anda bu kişinin görev tanımını açıklayan patronu, "Sen bizim stres topumuzsun" ifadelerini kullandı.

KEMAL SUNAL'IN FİLMİNE ATIF

Kemal Sunal'ın Türk sinemasına damga vuran Şark Bülbül'ü filmine de gönderme yapılan skeçte işi bırakması durumunda 100 bin lira tazminat ödeyeceği sözleşmenin altına imza atan çalışan, mecburen durumu kabullendi.