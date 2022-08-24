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Güldür Güldür'de Onur Buldu'nun ayrılığından sonra 3 bomba transfer! Hepsi birbirinden ünlü

Magazin Haberleri

Show TV ekranlarının başarılı yapımları arasında yer alan Güldür Güldür Show'da Onur Buldu'nun ayrılığı şok etkisi yaratmıştı. Yapım, Buldu'nun yerini doldurmak adına kısa süre içerisinde Erdem Yener, Hasibe Eren ve Gürhan Altundaşar gibi çok ünlü 3 oyuncuyu ekibe dahil etti.

Onur Buldu'nun hayranlarının sosyal medyada gündeme getirdiği iddiaya göre ünlü oyuncu, yeni bir yapımda yer alması nedeniyle projeye veda etti. Buldu'nun ayrılığının ardından ciddi bir kan kaybetmesi beklenen Güldür Güldür Show'a 3 taze kan geldi.

Güldür Güldür Show'un resmi hesabından yapılan açıklama göre Erdem Yener, Hasibe Eren ve Gürhan Altundaşar'ın 10. sezonda Güldür Güldür kadrosunda yer alacağı belirtildi.

Komedi programının sayfasından yapılan açıklamada şöyle denildi: "Güldür Güldür Show olarak 10. sezonumuzda yine sürprizlerle karşınızda olacağız. Hoş geldiniz Erdem Yener, Hasibe Eren, Gürhan Altundaşar!"

Diğer yandan Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'de yeni bir yapıma başlayacağı iddia edilen Onur Buldu hakkında hala resmi bir açıklama gelmemesi izleyicilerin aklında soru işareti oluşturmaya devam ediyor.

Güldür Güldür'de Onur Buldu'nun ayrılığından sonra 3 bomba transfer! Hepsi birbirinden ünlü

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Magazin

Güldür Güldür Show Gürhan Altundaşar Erdem Yener Hasibe Eren Onur Buldu Magazin Haberler

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Yorumlar (1)

UğuR DURAN:

Erdem hepsine yeter valla... Çok sevindim 6 sene sonra yeniden Güldür Güldür de bravo...

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