Güldür Güldür'de Fahrettin Koca skeci seyircileri kahkahaya boğdu
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Ekranların sevilerek izlenen Güldür Güldür programında Fahrettin Koca'nın canlandırıldığı skeç, seyircileri kahkahaya boğdu.
Show TV ekranlarında yayınlanan Güldür Güldür programının dün akşamki 300'üncü bölümüne Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın canlandırıldığı skeç damga vurdu.
BAKAN KOCA'NIN TAKLİDİ DİKKAT ÇEKTİ
Koronavirüs için alınan tedbirlere kurgusal bir zombi salgınıyla gönderme yapılan skeçte, Bakan Koca'nın taklit edilmesi seyircilerin en çok güldüğü anlardan biri oldu.
"BANA YAKLAŞMA" GÖNDERMESİ
Pandeminin ilk günlerinde Bakan Koca'nın kulağına Sağlık Bakanlığı'ndan birisinin eğilerek bir şey söylemesi de göndermeler arasında yer aldı.
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