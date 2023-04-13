Gülcemal... DEVA BABASI İÇİN KENDİNİ FEDA EDECEK Mİ?

Annesinin küçükken terk edip karanlık bir canavara dönüştürdüğü Gülcemal (Murat Ünalmış) ile güzeller güzeli Deva'nın (Melis Sezen) nefretle başlayıp giderek ateş, tutku ve fırtınanın girdabına savrulan aşkını konu alan 'Gülcemal' 13 Nisan Perşembe saat 20.00'de 2. bölümüyle Fox TV'de.

Gülcemal babasını bırakmak için Deva'ya bir teklifte bulunur. Halil İbrahim'i serbest bırakmak karşılığında Deva'nın onunla kalmasını istemektedir.

Köşeye sıkışan Deva Gülcemal'in teklifini kabul etmek zorunda kalır. Bu sırada İpek Deva'yı kurtarmak için Zafer'den yardım ister ancak Zafer'in bambaşka planları vardır.

Gülcemal'i hiç beklemediği bir yerden vurmak istemektedir. Deva ise hiç tanımadığı Gülcemal'in evindeki tutsaklıktan kurtulmak için kendi canını tehlikeye atar.