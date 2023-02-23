Gülben Ergen... 'BİZ BİZE YETMEYE ÇALIŞIYORUZ, KAPILARIMIZI KAPATALIM!'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın "20 bin Suriyeli ülkesine döndü" açıklamasına sessiz kalmayan ünlü şarkıcı ve oyuncu Gülben Ergen, "Ülkemiz yangın yeri, biz bize yetmeye çalışıyoruz. Kucak açma süremiz dolmuş olsun, yapacağımızın en değerlisini yaptık. Kapılarımızı kapatalım" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamasına ünlü oyuncu ve şarkıcı Gülben Ergen kayıtsız kalamadı.

"KUCAK AÇMA SÜREMİZ DOLMUŞ OLSUN"

Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri gerektiğini belirten Gülben Ergen, "5 milyon eksi 20 bin…

Allah'ım yollarını açık, kaderlerini güzel eylesin. Bizim ülkemiz yangın yeri… Biz bize yetmeye çalışıyoruz. Kucak açma süremiz dolmuş olsun lütfen.

Yapacağımızın en değerlisini yaptık. Buraya kadar diyelim artık. Kapatalım kapılarımızı, yaralarımızı saralım" ifadelerini kullandı.

AKAR NE DEMİŞTİ?

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, depremin ardından Türkiye'ye Suriye'den göç olduğu iddialarının gerçek dışı olduğunu belirterek, "Tek yönlü olarak Türkiye'den Suriye'ye doğru evlerine ve topraklarına dönen Suriyeli vatandaşlar var.

Şu anda bu rakamın 20 bini geçtiğini takip ediyoruz" demişti.

Akar, "Bu kesinlikle doğru değil. Hudutta yaptığımız incelemelerde, askeri ve sivil erkanla yaptığımız görüşmelerde, sınır hattımızdaki askeri birliklerimizde yaptığımız denetlemelerde ve hudut kapılarında yaptığımız görüşmelerde yoğun bir şekilde konuyu görüştük.

Kesinlikle bu iddialar gerçek dışı. Türkiye'de yaşayan Suriyeli vatandaşlar evlerini ve yakınlarını kaybetmeleri nedeniyle kendi topraklarına dönüyor.

Tek yönlü olarak Türkiye'den Suriye'ye doğru evlerine ve topraklarına dönen Suriyeli vatandaşlar var. Şu anda bu rakamın 20 bini geçtiğini takip ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.