Gözlerden uzak aşk yaşayan Ceyda Düvenci'den sürpriz kutlama

Gözlerden uzak aşk yaşayan Ceyda Düvenci'den sürpriz kutlama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Oyuncu Ceyda Düvenci, 8 yıllık evliliğini geçtiğimiz senelerde noktalamasının ardından kalbini yeniden aşka açtı. Uzun süredir Güçlü Mete ile gözlerden uzak bir ilişki sürdürmeyi tercih eden Düvenci, sevgilisinin doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı. "Seninle yaş almak bir mucize" diyerek duygularını dile getiren ünlü oyuncu, aşkını kelimelere döktü.

Oyuncu Ceyda Düvenci, 2015 yılında nikah masasına oturduğu Bülent Şakrak ile olan evliliğini 2023 senesindetek celsede noktalamıştı. Sekiz yıl süren bu birlikteliğin ardından iç dünyasına dönen Düvenci, yeni bir yolculuğa adım attı. Boşanma sonrası hayatında sade ve huzurlu bir dönem tercih eden ünlü oyuncu, bir süredir radyo dünyasının tanınan ismi Güçlü Mete ile birlikte. Gözlerden uzak yaşamayı seçen çift, ilişkilerini magazin ışıklarının uzağında, kendi ritminde sürdürüyor.

Gözlerden uzaky aşk yaşayan Ceyda Düvenci'den sürpriz kutlama

Ceyda Düvenci, sevgilisi Güçlü Mete'nin doğum gününü ise bu sade çizgiden ödün vermeden, içten bir sosyal medya paylaşımıyla kutladı. Düvenci paylaşımına şu notu düştü, "Sevgilim, biricik aşkım, eşim, yol arkadaşım, her bir detayına hayran olduğum, iyi ki doğdun. Gözünün ışığı sönmesin, gülüşün eksilmesin, yeni yaşında tüm dileklerin gerçek olsun, sağlıkla, bereketle, başarıyla önce kızınla, annenle, benimle ve tüm sevdiklerinle geçsin her günün… Kalbine biz olmamıza sebep olan o güzel duygunun düştüğü ana her gün şükrediyorum. Seninle yaş almak, yaşlanmak çok büyük bir heyecan, şans ve mutluluk benim için. İyi ki yollarımız kesişti, iyi ki bu mucizeyi yaşıyoruz birlikte… Seni çok seviyorum, sonuna kadar her yeni yaşımızda el ele olacağımız için çok şanslı hissediyorum… '

Gözlerden uzaky aşk yaşayan Ceyda Düvenci'den sürpriz kutlama

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
Kilosu 1000 liradan satılan ürün 150 ailenin en önemli geçim kaynağı

Kilosu 1000 liradan satılan ürün, 150 ailenin geçimini sağlıyor
DEVA'dan istifa eden Seda Kaya Ösen CHP'ye katıldı

CHP'ye yeni milletvekili! Özel, rozetini mitingde taktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'de Aykut Kocaman bombası

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman bombası
Özcan Deniz ve Ercan Deniz arasında sular durulmuyor! Adeta ateş püskürdü

Özcan Deniz ateş püskürdü: Karıma ettiğin küfürleri yediririm sana
Göksel, estetik iddialarına video ile yanıt verdi: Fotoğraftaki kişiyi tanımıyorum

Güzel şarkıcıdan "estetik" iddialarına videolu yanıt: Tanımıyorum
AB Komisyonu'dan Türkiye'ye iyi, Avrupa'ya kötü haber

AB Komisyonu'dan Türkiye'ye iyi, Avrupa'ya kötü haber
Emre Belözoğlu kendisine yapılan halı saha teklifini geri çevirmedi

Telefonuna gelen mesajı geri çevirmedi! Emre'den anlamlı hareket
Türkiye'yi boykot eden Hindistan epey zararlı çıkacak

Türkiye'ye boykot başlatan ülke süreçten epey zararlı çıkacak
Endonezya, Fransa ile yaptığı Rafale savaş uçağı anlaşmasını durdurdu

4 günlük savaşın Fransa'ya faturası ağır! Dev anlaşmayı durdurdular
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.