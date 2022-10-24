Gözlerden uzak yaşayan Survivor'ın Yasin Obuz'u yeni işiyle parayı para demiyor

Önce Masterchef Türkiye, daha sonra ise Survivor ile ünlenen ve son zamanlarda gözlerden uzak olan Yasin Obuz'un Beşiktaş'ta bir hamburgerci işlettiği ortaya çıktı. Ünlülerin akın ettiği mekanda Yasin'in paraya para demediği konuşuluyor.

Acun Ilıcalı'nın kanalında ilk olarak MasterChef Türkiye ile tanınan ardından Survivor'a katılarak ünlünen Yasin Obuz, bir süredir ekranlardan uzak bir yaşamı tercih ediyor.

HAMBURGERCİ İŞLETİYOR

Ünlü olmadan evvel pilavcılık yapan Obuz, şimdilerde İstanbul'un lüks bir semtinde hamburgeci işletiyor. Ünlülerin akın ettiği hamburgercide Yasin Obuz'un büyük paralar kazandığı konuşuluyor.

AGRESİF TAVIRLARIYLA GÜNDEMDEYDİ

MasterChef'te neşeli ve samimi hareketleriyle bilinen ve sonrasında Survivor'a katılan Yasin Obuz, agresif tavırlarıyla adanın en dikkat çeken isimlerinden oldu.