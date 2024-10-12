Sessiz sedasız bir şekilde evlenen İrem Helvacıoğlu'nun düğün tarihi de yakın!

İrem Helvacıoğlu, Sen Anlat Karadeniz, Seni Çok Bekledim, Baş Belası, Annenin Sırrıdır Çocuk ve Yürek Çıkmazı gibi birçok başarılı projede yer aldıktan sonra, şu anda Karadut dizisindeki 'Zuhal' karakteri ile dikkatleri üzerine çekiyor. Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle adından söz ettiren Helvacıoğlu, özel hayatıyla da gündemde kalmaya devam ediyor.

YAPTIKLARI PAYLAŞIMLA BARIŞMALARINI DUYURDULAR

Geçtiğimiz aylarda iş insanı Ural Kaspar ile aşk yaşamaya başlayan Helvacıoğlu, çiftin Eylül ayında başlayan ilişkisinin Ocak ayında sona erdiğini duyurmuştu. Ancak ayrılığın uzun sürmediği ve ikilinin yeniden bir araya geldiği öğrenildi. İkili, sosyal medya üzerinden barıştıklarını duyurarak, "Her geçen gün daha çok ve daha çok sevgi, aşk, eğlence ve daha bir sürü şey... Seni çok seviyorum" notunu paylaştı.

SESSİZ SEDASIZ EVLENDİ DÜĞÜN YAKINDA

Son gelişmelere göre, ünlü oyuncunun geçtiğimiz günlerde sessiz sedasız nikah masasına oturduğu ortaya çıktı. Ekim ayında evlilik kararı alan çiftin, öncesinde nikah işlemlerini gerçekleştirdiği belirtiliyor. İkilinin düğün tarihi ise 28 Ekim olarak belirlendi.

NİKAH DAVETİYESİ ORTAYA ÇIKTI

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dostları ve yakınlarıyla düğün eğlencesinde mutluluklarını paylaşacak olan çift hazırlattıkları sade nikah davetiyesini göndermeye başladı.