Gözde Seda Altuner kilo vermesinin sırrını açıkladı

Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Gönül karakteriyle hafızalara kazınan Gözde Seda Altuner, son dönemde verdiği kilolarla dikkat çekiyor. Takipçilerinin kilo verme sorularına yanıt veren Altuner, 'Evet, o meşhur iğneyi ben de uyguladım.' dedi.

Zayıflama sürecini şu sözlerle anlattı:

"Çok zayıflamışsın, çok zayıflamışsın... Nasıl zayıfladın? İğne mi kullandın, onu mu yaptın, bunu mu yaptın? Evet, evet çocuklar; iğne kullandım. Zaten bu dönem kullanmayan da çok az gibi. Ama tabii ki bu, doktor kontrolü olmadan asla kullanılacak bir şey değil. Doktor kontrolünde o meşhur iğnelerden birini ben de uyguladım ve kilo vermeye devam ediyorum.'

Sorulara verdiği esprili yanıt şu şekilde:

'Dediğim gibi, zaten bütün ülke galiba böyle eriyoruz. Tüm gürbüzler eridik. Yani düşünsenize; yıllardır kiloyu veremeyen herkes bir anda eridi. Hepimiz eridik. Niye eridik? Ne oldu yani? Merkür mü geri gitti, Satürn mü ileri geldi? Bir şey oldu; tıbbi bir müdahale oldu yani. Arkadaşlarım, bu arada ben bunu gerçekten sorulara dürüstçe bir cevap vermek için açıkladım. Yani 'sadece sağlıklı besleniyorum ve düzenli spor yapıyorum' gibi bir şey söylememek için. Bu arada sağlıklı besleniyorum ve spor da yapıyorum, o ayrı konu ama sadece onları yapmıyorum yani."

Ünlü oyuncu, uygulamanın ciddiyetine de dikkat çekerek takipçilerini uyardı:

"Bazı sorular beni korkuttu. Vallahi şu kadar söyleyeyim: Doktor kontrolü olmadan kullanırsanız ölürsünüz. Öldükten sonra da zayıf olmanın zaten bir anlamı yok. Zayıf olmanın bence yaşarken de çok bir anlamı yok da, işte doktorlar 'zayıflayın' diyorlar. Anlatabildim mi? Ölürsünüz, sakın!"