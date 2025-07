Görkem Sevindik: 'Her Oyuncu Eşref Rüya'da Oynamak İster'

KANAL D'nin fenomen dizisi Eşref Rüya'da, Eşref'ten sonra Yetimler'in ikinci en kıdemli üyesi olan ve ihanetin kitabını yeniden yazan Kadir'e hayat veren Görkem Sevindik, yardımcı oyuncu tanımına bakışını anlattı. Başarılı oyuncu, "Yardımcı oyuncu, yani ikinci adam da deniliyor ve bu durumdan çok memnunum" deyip ekledi: "Daha çok çalışma gerektiriyor bence. Bir tane başrol oynadığım işim oldu, o da bazı talihsiz olaylardan dolayı yayından kaldırıldı. Ama evet, işimi en güzel şekilde yapabilmek için gerçekten çaba sarf ediyorum ve karşılığını da alıyorum."

'HER OYUNCU EŞREF RÜYA'DA OYNAMAK İSTER'

Eşref Rüya'da hem Eşref'e hem vicdanına karşı kıyasıya bir mücadele veren Kadir rolündeki performansıyla taktir toplayan Görkem Sevindik, projede yer almaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Eşref Rüya'yı 'Her oyuncunun içerisinde yer almak isteyeceği bir proje' olarak tanımlayan oyuncu, Görkem ve Kadir kıyaslaması yaptı: "Görkem ve Kadir arasındaki bağlantıyı 'sadakat' olarak tanımlayabilirim. Dizide ihanet eden adam olarak duruyor ama Yakup Baba'ya olan sadakati tartışılmaz bir konu. Görkem, sevdiği insanlara hep böyledir."

'ÖNCE BENİM MUTLULUĞUM GELİR'

Görkem Sevindik, be MAN dergisinde yer alan röportajında, yoğun geçen zamanlarında kendine dönüp bakma fırsatının olup olmadığı konusuna da açıklık getirdi. Bu soruyu kendisine hep sorduğunu belirten Sevindik, "Çünkü önce benim mutluluğum, benim için önemli olan bu. Ancak o zaman yaptığım işte veya hayatımda keyif alıp başarı odaklı olabiliyorum. Tabii ki insanız, her an iyi olma ihtimalimiz çok düşük. İniş-çıkışlarımız, genel kaygılarımız olabiliyor. Önemli olan o süreci yönetebilmek. Her ne olursa olsun yaşamak çok güzel ve kıymetli gelir bana."

Tims&B imzalı Eşref Rüya, ikinci sezonuyla yeni sezonda yine Kanal D ekranında izleyicisiyle buluşacak.