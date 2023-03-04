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Gönül Dağı... TANER İNŞAATIN DURMAMASI İÇİN NE YAPACAK!

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Gönül Dağı... TANER İNŞAATIN DURMAMASI İÇİN NE YAPACAK!

Gönül Dağı’nın 87.bölümü, 4 Mart Cumartesi akşamı saat 20.00’de TRT 1’de...

Gönül Dağı'nın 87. bölümünde neler olacak:

Amcaoğulları hayallerine bir adım daha yaklaşır. Bilişim Vadisi'ni kurmak için kolları sıvayan amcaoğulları, beklemedikleri bir engelle karşılaşır.

Taner, inşaatının durmaması için ne yapacaktır?

Selma, Divane'nin kızına kavuşabilmesi için ipuçlarının peşindedir.

Dursun Çavuş'a ulaşmaya çalışan Selma, sırrı bilen tek kişinin tanıdığı biri olduğunu öğrenir. Selma, gerçekleri öğrenecek midir?

Nikahın son anda iptal olmasını hazmedemeyen Yasemin, Kaya Ailesi'ni rahatsız etmeye devam eder.

Taner'in Yasemin'e tepkisi ne olacaktır?

Define yüzünden hapse giren Hüseyin ve Muammer'i burada zorlu günler beklemektedir.

Koğuşun ağası ve diğer mahkumlar tarafından zor zamanlar yaşayan ikili, içlerinde bulundukları tehlikeli durumdan kurtulabilecek midir?

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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