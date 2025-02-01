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Gökhan Türkmen'den Mert Demir'e olay yorum: Emek hırsızı

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Ünlü şarkıcı Gökhan Türkmen, Berfu Yenenler'in YouTube programında Mert Demir hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. Türkmen, 'Mert fazla esinlenmeyi seviyor. Emek hırsızlığı ya da başka bir şey bizim işle alakalı değil' dedi. .

Ünlü şarkıcı Gökhan Türkmen, konuk olduğu programda Mert Demir hakkında şaşırtan sözler sarf etti.

Berfu Yenenler'in programına konuk olan ünlü şarkıcı Gökhan Türkmen, Mert Demir hakkındaki yorumuyla gündeme geldi.

Yenenler'in "Oğuzhan Koç mu, Mert Demir mi?" sorusuna yanıt veren ünlü isim şu ifadeleri kullandı:

"Oğuzhan... Mert fazla esinlenmeyi seviyor. Başarılı buluyorum bu arada. Emek hırsızlığı ya da başka bir şey bizim işle alakalı değil. Bütün böyle şeylere kızıyorum. Sadece benim fikrim olarak ben çok tercih etmiyorum"

Gökhan Türkmen'den Mert Demir'e olay yorum: Emek hırsızı

Ünlü şarkıcının bu sözleri gündem olurken, Mert Demir'in cevap verip vermeyeceği merak edildi.

Gökhan Türkmen'den Mert Demir'e olay yorum: Emek hırsızı
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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