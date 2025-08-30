Gökhan Özoğuz ve Farah Zeynep Abdullah otoparkta yemek yerken görüntülendi

Şubat ayından bu yana magazin kulislerinde konuşulan, ancak tarafların ısrarla reddettiği aşk iddiaları yeniden gündemde. Athena'nın solisti Gökhan Özoğuz ile oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın, bu kez baş başa yemek yerken görüntülendi.

Aylar önce ortaya atılan iddialar, ikilinin hem sosyal medyada hem de objektiflere yansıyan yakın tavırlarıyla güç kazanmıştı. Buna rağmen Özoğuz ve Abdullah cephesinden gelen açıklamalar hep "sadece arkadaşız" yönünde olmuştu.

BOŞANMA SONRASI LONDRA İDDİASI

Süreç, Ocak ayında Gökhan Özoğuz'un 2012'den bu yana evli olduğu Melis Ülken ile sessiz sedasız boşanmasıyla başladı. İkilinin çocukları bulunmasına rağmen bu ayrılık fazla gündeme taşınmadı. Ardından Özoğuz'un Londra seyahatinde Farah Zeynep Abdullah ile bir araya geldiği ve bu dönemde yakınlaştıkları kulislerde konuşulmaya başlandı.

OTOPARKTA YEMEK MASASI KURDULAR

İkilinin son hamlesi ise iddiaları yeniden alevlendirdi. Bir süredir aşk yaşadıkları konuşulan Özoğuz ve Abdullah, Fenerbahçe'de gittikleri ocakbaşı konseptli bir mekânda görüntülendi. Ancak bu kez restoranın salonunda değil, dikkat çekmemek için otoparkına kurdurdukları masada yemek yediler.

Gizlilik çabalarına rağmen çevrede bulunan vatandaşlar tarafından fark edilen ikili, objektiflere yakalanmaktan kurtulamadı.