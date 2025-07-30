Gökçem Çoban: Ceren Karakteri Hayatımı Değiştirdi

KANAL D'nin fenomen dizisi Eşref Rüya'da müzisyen Ceren karakterine hayat veren Gökçem Çoban, projenin hayatındaki ve kariyerindeki yerini anlattı. Hayatında zor bir dönemden geçerken projenin karşısına çıktığını belirten başarılı oyuncu, "Kendimi kötü hissettiğim bir dönemdi. O sırada Eşref Rüya karşıma çıktı. Senaryoyu okudum, Ceren karakter analizi geldi. 'Ceren benmişim, o kadar çok benziyoruz ki' dedim. Hemen içine dahil oldum gibi bir şey oldu" deyip ekledi: "Bütün kadro o kadar iyi ve o kadar profesyoneller ki. Onlar bir okul ve ben öğrenciyim. Sünger gibiyim. Ne kapabiliyorsam kapıyorum onlardan."

'GÜRDAL'IN GERÇEĞİ İLE KARŞILAŞTIM'

Beste Sırapınar'ın YouTube programındaki sohbette Gökçem Çoban, gerçek hayatta Gürdal gibi birinin karşısına çıktığını ve ondan kaçtığını da açıkladı. Aşka bakışını Eşref'le Rüya üzerinden tanımlayan genç oyuncu, "Böyle yıllarca süren, göremese de ondan vazgeçmeyen Eşref gibi erkekler var. Öyle aşıklar hala bir yerlerdeler. İnanıyorum" diyerek romantik yönünü ortaya koydu. Çoban, yeni sezonda Ceren ile Gürdal arasında bir yakınlaşma olup olmayacağı sorusuna ise gizemli bir yanıt verdi: "Ceren'in ona kapılabilmesi için ikisinin de değişmesi lazım. Değişim de sancılıdır. O yüzden bakacağız, göreceğiz."

Tims&B imzalı Eşref Rüya, yeni yayında döneminde yine Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.