Gökçe Kırgız, 'Acı çekiyorum' diyerek hastalığını ilk kez açıkladı

Gökçe Kırgız, "Gürkan Şef ile Mangal Keyfi" programına konuk oldu. Mutfakta vakit geçirmekten büyük keyif aldığını dile getiren Kırgız, "Ya aşçı olacaktık ya da şarkıcı" sözleriyle mutfağa olan tutkusunu gözler önüne serdi.

HASTALIĞINI AÇIKLADI

Programda samimi açıklamalarda bulunan Gökçe Kırgız, bir süredir 'Parosmia' adı verilen bir rahatsızlıkla mücadele ettiğini de açıkladı. Doğal kokuları doğru algılayamama durumu olarak bilinen bu rahatsızlık nedeniyle bazı kokuları alamadığını belirten şarkıcı, "Mangal kokusuna bayılıyorum ama sarımsak kokusunu beynim reddediyor. Yediğimde vücudum zehirleniyor ve sürekli istifra ediyorum" dedi. Bu hastalığın dünya genelinde sadece yüzde beş oranında görüldüğünü belirten Kırgız, "Dünya Sağlık Örgütü bu hastalığı yeni tanıdı. Corona döneminden beri bu acıyı çekiyorum ve iyileşmek istiyorum" diye konuştu.