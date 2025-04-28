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Gökçe Kırgız, 'Acı çekiyorum' diyerek hastalığını ilk kez açıkladı

Gökçe Kırgız, 'Acı çekiyorum' diyerek hastalığını ilk kez açıkladı
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Şarkıcı Gökçe Kırgız, Covid-19 sonrası yakalandığı 'Parosmia' rahatsızlığı nedeniyle bazı kokuları algılayamadığını söyledi. Dünya genelinde nadir görülen bu hastalık yüzünden uzun süredir acı çektiğini belirten Kırgız, "Sarımsak yediğimde vücudum zehirleniyor ve sürekli istifra ediyorum" dedi.

Gökçe Kırgız, "Gürkan Şef ile Mangal Keyfi" programına konuk oldu. Mutfakta vakit geçirmekten büyük keyif aldığını dile getiren Kırgız, "Ya aşçı olacaktık ya da şarkıcı" sözleriyle mutfağa olan tutkusunu gözler önüne serdi.

HASTALIĞINI AÇIKLADI

Programda samimi açıklamalarda bulunan Gökçe Kırgız, bir süredir 'Parosmia' adı verilen bir rahatsızlıkla mücadele ettiğini de açıkladı. Doğal kokuları doğru algılayamama durumu olarak bilinen bu rahatsızlık nedeniyle bazı kokuları alamadığını belirten şarkıcı, "Mangal kokusuna bayılıyorum ama sarımsak kokusunu beynim reddediyor. Yediğimde vücudum zehirleniyor ve sürekli istifra ediyorum" dedi. Bu hastalığın dünya genelinde sadece yüzde beş oranında görüldüğünü belirten Kırgız, "Dünya Sağlık Örgütü bu hastalığı yeni tanıdı. Corona döneminden beri bu acıyı çekiyorum ve iyileşmek istiyorum" diye konuştu.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıOzzy Bjk:

Covid ile yeni dünya düzeni başlamış oldu. Sırada; ya yeni ve daha öldürücü salgın bir hastalık ya da büyük bir savaş var. Tüm dünya silahlanıyor ve bir çok ülke bıçak sırtında. Küresel güçler bakalım karşımıza ne çıkaracak. Ama en iyisini Allah bilir.

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Haber YorumlarıLeven Ergün:

MİLLET SOĞAN EKMEK YİYO , MUHTEMELEN SEN DAHA ŞANSLISIN

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