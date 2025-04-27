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Gökay Kalaycıoğlu: Gülden Karaböcek ablasının altında böcek gibi ezildi

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Gökay Kalaycıoğlu ve Hakan Solaker, Haberler.com'da yayınlanan Magazin Bahane programında Gülden Karaböcek ve Neşe Karaböcek arasındaki yıllardır süren sessiz çekişmeyi masaya yatırdı. İki sanatçı arasındaki ailevi gerilimler ve geçmişte yaşananlar eleştirel bir dille değerlendirildi.

Haberler.com'da Gökay Kalaycıoğlu ve Hakan Solaker'in sunduğu Magazin Bahane programında, müzik dünyasının iki önemli ismi Gülden Karaböcek ve Neşe Karaböcek arasındaki yıllara yayılan ailevi anlaşmazlıklar gündeme taşındı. Yorumcular, iki sanatçı arasındaki gerginlikleri detaylı şekilde analiz etti.

"NEŞE KARABÖCEK, GÜLDEN KARABÖCEK'İ AFFETMEYECEĞİNİ SÖYLÜYOR"

Programda Hakan Solaker, Neşe Karaböcek'in yıllar önce yaşanan olaylarla ilgili sözlerine dikkat çekti. "Neşe Karaböcek, evliyken Atilla Alpsakarya ile Gülden Karaböcek'in beraber olduğunu, bu yüzden aldatıldığını söylüyor. Kitabında da 'Ne dün, ne bugün ne de yarın kardeşimi affetmeyeceğim' ifadelerine yer veriyor" dedi. Solaker, bu ilişkinin 1970'li yılların başında başladığını ve Neşe Karaböcek'in ağır bir boşanma süreci yaşadığını aktardı.

Gökay Kalaycıoğlu: Gülden Karaböcek ablasının altında böcek gibi ezildi

"GÜLDEN KARABÖCEK ABLASININ GÖLGESİNDE KALDI"

Gökay Kalaycıoğlu ise yaşananları yorumlarken, "Gülden Karaböcek tıpkı soyadı gibi ablasının altında böcek gibi ezildi" ifadelerini kullandı. Programda ayrıca "Enişteci" muhabbetinin magazin dünyasında sıkça konuşulduğuna değinildi. Kalaycıoğlu, bu tabirin avam ve terbiyesizce olduğunu belirterek, yaşanan olayın konuşulma biçimini eleştirdi.

Gökay Kalaycıoğlu: Gülden Karaböcek ablasının altında böcek gibi ezildi

"GÜLDEN KARABÖCEK İNTİKAM İÇİN Mİ EVLENDİ?"

Programın ilerleyen bölümlerinde Gökay Kalaycıoğlu, Gülden Karaböcek'in yaşanan olaylar sonrası yaptığı evliliği sorguladı. "Gülden Karaböcek intikam için mi evlendi? Belki hiç sevmediği, ait olmadığı bir adamla evlendi" diyerek dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Hakan Solaker ise 51 yıl sonra Neşe Karaböcek'in neden bir kitap yazarak bu konuyu yeniden gündeme taşıdığını sorguladı.

Gökay Kalaycıoğlu: Gülden Karaböcek ablasının altında böcek gibi ezildi
Haberler.com / Şevval Çelik - Magazin
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