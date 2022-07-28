Gizem Kara'dan İsmail Yk Şarkısı - Haberler

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Gizem Kara'dan İsmail Yk Şarkısı

Gizem Kara'dan İsmail Yk Şarkısı

Daha önce yaptığı çalışmalarla milyonlarca kez izlenerek  adından sıkça söz ettiren şarkıcı Gizem Kara, sözü ve müziği İsmail YK'ya ait "Nasıl Mutluluklar Dilerim" isimli şarkıyı Musicom Prodüksiyon  etiketiyle müzik severlerle buluşturuyor.

 - Güncelleme:

İsmail YK'nın unutulmaz eserleri arasında yer alan şarkıyı kendine has tarzıyla tekrar yorumlayan Gizem Kara, yapımcılığını Harun Savaş Aksoylu ve Fatih Aksoylu'nun üstlendiği çalışmasını tüm dijital platformlardan yayınlayacak.Üzerinde titizlikle çalıştığı yeni şarkısının klip çekimleri için İstanbul Eminönü'nü tercih eden Gizem Kara,farklı bir kliple izleyenlerin karşısına çıkacak.

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