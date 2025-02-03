Giray Altınok'u isyan ettiren yasa dışı bahis reklamı: Bu rezilliğin benimle bir ilgisi yok

Son dönemde Prens dizisiyle gündemden düşmeyen ünlü oyuncu ve senarist Giray Altınok, görüntülerinin yasa dışı bir kumar sitesi tarafından montajlanıp kullanılmasına isyan etti.

Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak şunları söyledi:

"Arkadaşlar, benim bir televizyon reklamım üzerinden alınan görüntü, yasa dışı bir kumar sitesi tarafından montajlanıp kullanılıyor. Direkt olarak yasal işlem başlattık fakat buradan da bilgilendirmek istedim. Bu rezilliğin elbette ki benimle herhangi bir alakası yoktur"