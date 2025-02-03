Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan törene damga vuran sözler: Adeta yalvarıyorum, buna prim vermeyin

Törene damga vuran sözler: Adeta yalvarıyorum, buna prim vermeyin
Ege'de depremlerin büyüklüğü giderek artıyor: Bölge 5.1 ile sallandı

Ege'de depremlerin büyüklüğü giderek artıyor
YPG'li teröristlerden Münbiç'te bomba yüklü araçla saldırı

Türkiye sınırı kan gölü! Bomba yüklü araçla 21 kişiyi öldürdüler
Dolarda tarihi rekor kırıldı

Dolar uçmaya başladı! Bu rakamı ilk kez gördü

Giray Altınok'u isyan ettiren yasa dışı bahis reklamı: Bu rezilliğin benimle bir ilgisi yok

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Prens dizisiyle yıldızı parlayan Giray Altınok, görüntülerinin yasa dışı bir kumar sitesi tarafından izinsiz kullanıldığını söyledi ve konuyla ilgili yasal işlem başlattığını duyurdu.

Son dönemde Prens dizisiyle gündemden düşmeyen ünlü oyuncu ve senarist Giray Altınok, görüntülerinin yasa dışı bir kumar sitesi tarafından montajlanıp kullanılmasına isyan etti.

Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak şunları söyledi:

"Arkadaşlar, benim bir televizyon reklamım üzerinden alınan görüntü, yasa dışı bir kumar sitesi tarafından montajlanıp kullanılıyor. Direkt olarak yasal işlem başlattık fakat buradan da bilgilendirmek istedim. Bu rezilliğin elbette ki benimle herhangi bir alakası yoktur"

Giray Altınok'u isyan ettiren yasa dışı bahis reklamı: Bu rezilliğin benimle bir ilgisi yok

Giray Altınok'u isyan ettiren yasa dışı bahis reklamı: Bu rezilliğin benimle bir ilgisi yok
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
img

Engin Polat'ın ifşası Dilan Polat'ı çıldırttı
img

"Bir fotoğraf çektirelim, hemen altına 'Zıkkım yiyin' yazıyorlar"
img

Hamle Elon Musk'tan geldi! Suriye'nin yeni yönetimine sansür
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakanlık'tan Turbo Turabi'nin skandal şarkısına erişim engeli talebi

Bakanlık, Turbo Turabi'nin skandal videosu için harekete geçti
Samet Akaydin'den Fenerbahçelileri delirtecek sözler

Samet'ten Fenerbahçelileri delirtecek sözler
Kayınpeder ile gelin öpüştüğü sahne izleyiciyi ayağa kaldırdı

Türk dizisinde büyük skandal! Herkes RTÜK'ü göreve çağırıyor
Şarkıcı Zara'nın cesur sahne kostümü ağızları açık bıraktı

Zara'nın cesur sahne kostümü ağızları açık bıraktı
En mutlu günlerinde gelinden damadı şoke eden hareket! Özür dilemek zorunda kaldı

En mutlu günlerinde gelinin hareketi damadı dumura uğrattı
Mansur Yavaş'tan CHP lideri Özel'i zora sokacak 'Ön seçim' çıkışı

Mansur Yavaş'tan Özgür Özel'i zora sokacak "Ön seçim" çıkışı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.