Giorgio Armani'nin ölümünün ardından gözler miras planına çevrildi

Giorgio Armani'nin ölümünün ardından gözler miras planına çevrildi
Dünyaca ünlü modacı Giorgio Armani, 91 yaşında hayatını kaybetti. 1975'te kurduğu markasıyla modanın çehresini değiştiren Armani, kırmızı halı şıklığının öncüsü olmuş, Hollywood yıldızlarını giydirmişti. Çocuğu olmayan Armani'nin hazırladığı miras planına göre şirketin yönetimi aile üyeleri, yakın çalışma arkadaşı ve vakfına emanet edilecek

Dünyaca ünlü modacı Giorgio Armani, 91 yaşında yaşamını yitirdi. Armani Grubu'ndan yapılan açıklamada, "Sonsuz bir üzüntüyle kurucumuz ve yaratıcımız Giorgio Armani'nin vefatını duyuruyoruz" denildi. Ünlü tasarımcının bir süredir sağlık sorunları yaşadığı, Milano'da bu hafta halkın katılabileceği bir tören düzenleneceği, ardından özel bir cenaze yapılacağı açıklandı.

MODAYA YÖN VEREN İSİMDİ

Armani, 1975'te kurduğu markasıyla moda dünyasının çehresini değiştirdi. Minimalist, sade ama şık tasarımlarıyla tanındı. Kırmızı halı modasının ve moda–ünlü işbirliğinin öncülerinden biri oldu. Hollywood yıldızlarını giydiren ilk modacılardan biriydi; American Gigolo, Goodfellas ve The Wolf of Wall Street gibi birçok unutulmaz filmde kostümleri onun imzasını taşıdı.

MODA DEVİNDEN MİLYAR DOLARLIK İMPARATORLUĞA

Forbes dergisine göre Armani'nin serveti 12,1 milyar doları buluyordu. Tek hissedarı ve CEO'su olduğu Armani Grubu, 2024'te 2,3 milyar dolar gelir elde etti. Moda imparatorluğunu spor, müzik ve otelcilik sektörüne de taşıdı. İtalyan basketbol takımı Olimpia Milano'nun sahibiydi, ayrıca gayrimenkul yatırımları ve lüks yatları vardı.

MİRAS PLANI HAZIR

Çocuğu olmayan Armani, özel hayatıyla da hep merak konusu oldu. Ancak şirketinin geleceğini yıllar önce planlamıştı. 2016'da kurduğu vakıf, kız kardeşi Rosanna Armani, yeğenleri Silvana, Roberta ve Andrea ile en yakın çalışma arkadaşı Pantaleo Dell'Orco, markanın geleceğinde söz sahibi olacak. Armani'nin, "Geçişin kademeli ve doğal olmasını istiyorum, bir kırılma değil" sözleri de bu planın temelini oluşturdu.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
